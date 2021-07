Sblocco opere pubbliche e nomina Commissari, Pezzopane soddisfatta

Si tratta del completamento della variante alla SS 80 e della realizzazione del centro di formazione per Vigili del Fuoco a L’Aquila

L’AQUILA – “Oggi in commissione abbiamo approvato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio sui nuovi commissari per le opere pubbliche. In particolare per quanto riguarda la Regione Abruzzo è stato previsto lo sblocco di due importanti cantieri già finanziati e nominati i due commissari: il completamento della variante alla strada statale 80 del “Gran Sasso d’Italia” dalla A14 (Mosciano Sant’Angelo) alla strada statale 16 Adriatica (Giulianova) (finanziata già per € 183.397,27 dei €200.000,00 costo stimato (commissario Ing Eutizio Musilli Dirigente Anas) e la realizzazione del centro di formazione nazionale per gli allievi Vigili del Fuoco nella città de L’Aquila con €15.000.000,00 (commissario Ing Vittorio Rapisarda Provveditore OO.PP. Lazio Abruzzo e Sardegna) derivanti dalla legge di bilancio.

Sono due opere importanti già finanziate che così vedranno una significativa accelerazione. Sono molto soddisfatta per il lavoro svolto in commissione in queste settimane e che siano stati nominati i due commissari. Nel parere conclusivo della commissione si chiede al ministro Giovannini di fare un altro decreto entro l’anno in cui inserire anche altre infrastrutture. Su mia proposta è stata inserita una importante iniziativa da completare: le opere di sicurezza stradale e ammodernamento per L’Aquila – Amatrice, SS260 Picente (V Lotto) che attende da tempo di essere completata”. Così dichiara Stefania Pezzopane dell’ufficio di Presidenza del Gruppo Pd alla Camera.