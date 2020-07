Saverio Raimondo e Paolo Stella il 24 luglio all’Atri Cup 2020

Questa sera doppio appuntamento firmato FLA all’interno della storica mini olimpiade che da oltre trent’anni ospita nella splendida cittadina abruzzese

ATRI – Doppio appuntamento firmato FLA nel primo fine settimana dell’Atri Cup 2020, la storica mini olimpiade che da oltre trent’anni ospita nella splendida cittadina abruzzese, un borgo ricco di storia e di cultura, centinaia di giovani atleti provenienti da diverse regioni d’Italia e da diverse nazioni di tutto il mondo. Saverio Raimondo con il suo nuovo spettacolo di stand-up comedy venerdì 24 luglio, e Paolo Stella con il suo nuovo libro “Per caso (tanto il caso non esiste)” domenica 26 luglio, saliranno sul palco allestito in Piazza Duchi d’Acquaviva per due serate all’insegna del divertimento e delle emozioni. Ingresso libero con prenotazione sul sito www.viviatri.it

Saverio Raimondo, “il satiro parlante” di Netflix, torna sul palco dopo l’interruzione forzata del suo tour di stand-up comedy a causa della pandemia. Lo fa con un live show rinnovato, dove brani del suo precedente spettacolo si mescolano a pezzi completamente nuovi, nati durante il lockdown, e che verranno proposti al pubblico estivo in anteprima assoluta. Con la sua satira feroce, la sua ironia militante e il suo sesto senso dell’umorismo, Saverio Raimondo si cimenterà nella difficile sfida di farci ridere del virus, della quarantena e delle nostre vite quotidiane ai tempi del distanziamento.

Paolo Stella, influencer, attore, regista e scrittore, è da poco tornato in libreria con “Per caso (tanto il caso non esiste)”, un viaggio introspettivo nella vita dell’autore, fra tematiche complesse, emozioni e ironia. Pubblicato da Mondadori, “Per caso” è un romanzo nel quale l’autore si mette a nudo, rivelando gli avvenimenti più privati ed emozionanti della sua vita, ma è anche una risposta poetica, potente e magica alle domande sull’amore e sull’identità.

Il FLA curerà diversi appuntamenti ed incontri dell’Atri Cup 2020: il calendario, a cavallo tra musica, giornalismo e letteratura, prevede gli appuntamenti, tutti alle 21.30 in piazza Duchi d’Acquaviva e tutti ad ingresso libero, con Medit Voices & Yuliya Mayarch (31 luglio), Michele Cucuzza (2 agosto), Sandro Veronesi (20 agosto), Selvaggia Lucarelli (22 agosto) e Marianna Aprile (23 agosto).

Il FLA – Festival di Libri e Altrecose, la manifestazione organizzata da Mente Locale con la direzione artistica di Luca Sofri, tornerà a Pescara da giovedì 5 a domenica 8 novembre, tagliando quest’anno il traguardo della XVIII edizione.