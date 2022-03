Saral Food 2022 a Pescara: orari apertura e programma

La XXXI edizione della fiera dell’evento dedicato all’alimentazione si svolgerà dal 27 al 30 marzo al PalaFiere di Pescara, in via Tirino 431

PESCARA – Stavolta la ricorrenza è quanto mai di prestigio. Un ritorno importante, dopo i due anni di stop dovuti alla pandemia da Covid19. Il Saral Food, promosso e organizzato da Fiere service, diretto da Giancarlo Cianflone, tornerà ad animare l’imponente struttura del centro Fiere di via Tirino a Pescara, con oltre 150 espositori provenienti da tutta Europa, che daranno vita ad un appuntamento imperdibile per conoscere, più dall’interno, le ultimissime novità in materia di alimentazione e ristorazione.

Un’edizione fondamentale che segna un ritorno alla normalità, dopo gli ultimi due anni bui nei quali il mondo intero ha premuto il tasto “stop” per tutti i settori. Il Saral Food, rappresenta un punto di riferimento nazionale per il mondo dell’alimentazione. Una quattro giorni che richiamerà migliaia di persone all’interno del PalaFiere di Pescara.

L’ inaugurazione ufficiale è in programma domenica 27 marzo, alle 09:30, alla presenza delle massime autorità, con l’atteso taglio del nastro e una breve cerimonia. La fiera sarà aperta dalle 9:30 alle 19:00 dal 27 al 29 marzo, mentre il 30 marzo sarà visitabile dalle ore 9:30 alle 17:00. Gli appuntamenti a cornice dell’evento fieristico riguardano diverse tematiche: martedì 29 marzo, dalle 10:00 alle 17:00 ci sarà la 30esima edizione de “Lu carrature d’ore” promosso dall’Associazione Provinciale Cuochi Pescara; dal 27 al 29 marzo, dalle 12:00 alle 16:00, BereBene promuove degli incontri per conoscere dall’interno le novità in materia di vini, gin, whiskey e molto altro.