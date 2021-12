Sant’Egidio alla Vibrata, il 24 dicembre il Gran Premio Concessionario Mercedes Benz Sirio Cascioli Rent

SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA – Grazie alla passione e all’impegno del Bike Abruzzo Academy, a Sant’Egidio alla Vibrata si rinnova l’appuntamento con il Gran Premio Concessionario Mercedes Benz Sirio Cascioli Rent – Trofeo Vini Monzon, giunto alla quarta edizione e come tradizione ad allietare il giorno della vigilia di Natale (venerdì 24 dicembre).

Si lavora a pieno regime per aumentare ed accrescere il successo riscosso dalla manifestazione negli anni passati (le prime due edizioni disputate ad Ancarano), ragion per cui ha nuovamente la titolazione di campionato regionale FCI Abruzzo, oltre ad assegnare punti top class verso i campionati italiani FCI in programma tra il 7 e il 9 gennaio 2022 a Variano di Basiliano in Friuli Venezia Giulia.

I partecipanti torneranno a solcare i prati attigui agli impianti sportivi della città vibratiana con prevalenza di sterrato, qualche lieve ondulazione in terra battuta, rettilinei e vari tratti da spingere.

Per l’unica gara abruzzese appartenente al circuito Adriatico Cross Tour 2021-2022, anche quest’anno si offrirà il meglio sotto ogni aspetto grazie alla bontà del lavoro degli organizzatori (Gabriele Di Francesco, Ezio e Federico Feriozzi, Stefano Giuliani con la sua Giotti Victoria-Savini Due e Pasquale Parmegiani come supervisore tecnico) e con il supporto degli sponsor Cascioli Rent (concessionaria Mercedes Benz-Sirio), Ema Impianti, Sofer Carpenterie, Giotti Victoria, Savini Due, La Locanda, Vini Monzon, Alluminio Val Vibrata e Italvetro.