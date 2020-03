Sant’Egidio alla Vibrata, la scomparsa di Attilio Parracciani

Il pittore, 106 anni, era il più longevo della comunità di Sant’Egidio alla Vibrata. Il cordoglio del Sindaco e dell’Amministrazione comunale

SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA (TE) – Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Sant’Egidio alla Vibrata (TE), tramite, nota pubblicata sulla pagina ufficiale Facebook del Comune, annunciano la scomparsa di Attilio Parracciani detto “Lu Pittore” di anni 106.

“Attilio era il più longevo della nostra comunità -si legge nel post- Nato nel lontano 1913, la sua vita intensa e avventurosa ha abbracciato un intero secolo e attraversato due millenni. Sopravvissuto a due guerre, alle malattie e alla povertà di quegli anni difficili e bui, non si stancava mai di raccontare, alle persone che avevano la fortuna di intrattenersi con lui, aneddoti e avvenimenti che rievocava commosso e con vivida memoria.

Rimarranno sempre nel nostro cuore le serate afose d’estate, nella piazza centrale del paese, davanti alla sua casetta “all’ombra del campanile”, rinfrescate dalle fette di anguria, che disponeva sulle assi di legno per gli amici, i parenti e i passanti compaesani, ed allietate dalle magiche e malinconiche note del mandolino, costruito con le sue stesse mani. Chiunque si trovasse a passare si fermava con piacere a salutare “lu pittore”.

Il più grande rammarico, in questi giorni difficili, è quello di non poterlo omaggiare con una cerimonia di saluto degna della sua lunga e straordinaria esperienza di vita. La sua gentilezza, la bontà d’animo e la grazia dei suoi modi rimarranno per sempre nei nostri ricordi.

Ci stringiamo idealmente ai suoi cari, con profondo cordoglio, in questo momento in cui non ci è permessa una vicinanza fisica ma confidiamo in tempi migliori, quando finalmente potremo celebrarlo degnamente per tributargli la nostra gratitudine e il nostro sincero affetto.

Il Sindaco Elicio Romandini e l’amministrazione tutta”.