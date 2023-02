Sanremo Festival della Canzone Cristiana 2023: un abruzzese in finale

SANREMO – Va in scena Sabato 11 Febbraio, l’ultima serata del Sanremo Festival della Canzone Cristiana 2023. Tra i 22 finalisti, figura Giuseppe Maria Bità (l’unico Abruzzese in gara ); che nella prima serata del 9 Febbraio, ha presentato la sua “Sono solo un uomo” e si esibirà nuovamente nella serata finale. La canzone sembra malinconica all’inizio ma poi si trasforma e diventa incredibilmente una ballata in stile Disco Music anni 90. Forse per questa sua caratteristica, ha riscosso tanti applausi e consensi tra gli addetti ai lavori e tra il pubblico in sala.

L’ultima serata del Sanremo Festival della Canzone Cristiana, sarà trasmessa in diretta mondiale su Cristian Music TV Channel, sul sito www.sanremofestivaldellacanzonecristiana.it e in diretta radiofonica su Radio Mater. Il Festival è stato organizzato dal cantautore e direttore artistico Fabrizio Venturi e sul palco, a condurre il Festival, insieme al suo Direttore Artistico, vi sarà l’attrice protagonista di “Centovetrine”, Daniela Fazzolari e il Dj di Radio 105 Mitch. Presidente onorario di giuria è Monsignor Giovanni D’Ercole, il quale ha ricoperto il ruolo di Vicedirettore della Sala Stampa della Santa Sede.

Domani tra i super ospiti è atteso Aleandro Baldi, vincitore di due Sanremo.

Di seguito gli artisti che domani si contenderanno il primo posto del Sanremo Festival della Canzone Cristiana + 10 premi speciali che verranno assegnati ai più meritevoli ( i trofei sono stati realizzati da Michele Affidato che da tanti anni realizza i premi del Festival di Sanremo condotto da Amadeus ).

Artista: Anìma – Canzone: Ti Verrò a Cercare

Artista: Giuseppe Maria Bita’ – Canzone: Sono Solo un Uomo

Artista: Nazzareno Carchidi – Canzone: Come ti ho visto in quel film

Artista: Donato Boschi – Canzone: Ripeti con me

Artista: Piero Chiappano – Canzone: Una carezza leggera

Artista: Irene Coco – Canzone: Luce gentile

Artista: Piernicola Dallazeta – Canzone: Alla ricerca del mio Dio

Artista: Silvia Dottori – Canzone: Lontano da qui

Artista: Don Rossano Eutizi – Canzone: Nel mio silenzio

Artista: Gruppo Nova – Canzone: Passio

Artista: Tamara Medici – Canzone: Gridalo

Artista: Naelia – Canzone: Tu che sei la Luce

Artista: Nothingless – Canzone: L’amore di Gesu’

Artista: Federica Paradiso – Canzone: Credere (Dammi un’ala Di Riserva)

Artista: Angela Ruggiero – Canzone: A Te che sei

Artista: Carlotta Santandrea -Canzone: Sei qui nell’anima

Artista: Giuseppe Santilli – Canzone: Verbum Dei

Artista: Lucio Grieco – Canzone: Tienimi con Te

Artista: Nico e Angelo Laganà – Canzone: Papa Francesco uno di Noi

Artista: Saul City – Canzone: Cosa posso darti