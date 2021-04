San Valentino in APP, un progetto per il rilancio dell’economia locale

Cesarini della Stat Up CLAC: “realizzare un progetto del genere per delle piccole e piccolissime imprese è molto stimolante”

SAN VALENTINO – Grazie ad una innovativa iniziativa dell’Amministrazione comunale nasce il progetto San Valentino in APP che offre alle imprese la possibilità di aumentare le vendite grazie a strumenti innovativi e tecnologici. Una serie di imprese tra: panificatori e pasticcieri, imprese dell’artigianato artistico, società di servizi, commercianti di abbigliamento e di servizi innovativi, imprese edili e ristoratori, hanno risposto all’invito dell’amministrazione comunale che incentivava le imprese locali ad aggregarsi e proporre progetti innovativi di e-commerce per aumentare la visibilità e incentivare le vendite per tramite di soluzioni per il commercio elettronico. Il progetto San Valentino in APP punta ad aiutare le imprese ad avere maggiore mercato non solo in Abruzzo, ma al di fuori dei confini regionali e nazionali.

Lo strumento gira su APP, è intuitivo e utilizza il mercato e-commerce su mobile, un mercato che nel 2020 ha visto i consumatori acquistare da smartphone più spesso (e molto di più) che da PC.

Il progetto è stato fortemente voluto dalla Giunta del Comune di San Valentino, come racconta l’Assessore Lorenzo Petrilli: “abbiamo voluto sostenere le imprese operanti sul nostro territorio con contributi economici che sono andati a beneficio di tante imprese oltre a incentivare l’utilizzo di strumenti digitali per aumentare le vendite in Italia e all’estero”.

Il progetto è stato ideato dalla Start Up innovativa CLAC srl, un’impresa del HiTech tutta abruzzese che realizzerà il progetto offrendo alle otto imprese di San Valentino una vetrina virtuale che genererà fatturati reali.

Conclude l’Armando Cesarini della società CLAC: “realizzare un progetto del genere per delle piccole e piccolissime imprese è molto stimolante, facciamo i nostri complimenti all’amministrazione che ha deciso di investire a favore delle imprese e le ha invitate ad aggregarsi in un unico progetto e alle aziende che hanno raccolto la sfida e hanno co-finanziato il progetto”.

Di fatto, con San Valentino in APP si sta creando una sinergia tra pubblico e privato che permetterà ai piccoli di poter competere nel mercato globale.