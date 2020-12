San Giovanni Teatino, ritrovata anziana scomparsa lo scorso 4 dicembre

SAN GIOVANNI TEATINO – L’episodio ha visto protagonista un’anziana Signora di 82 anni di origini teatine, che, scomparsa verso le ore 22.30 del 4 dicembre 2020, è stata ritrovata verso le ore 03.30 del 5 dicembre 2020 a San Giovanni Teatino, a seguito di complesse ricerche nell’intero territorio provinciale di Chieti.

L’episodio risale al 5 dicembre scorso, quando era stata segnalata la scomparsa di una anziana signora, di anni 82 e residente a Chieti. La stessa si era allontanata dal proprio domicilio già dalla serata del 4 dicembre senza fare rientro, situazione questa che aveva fatto preoccupare i familiari. Delle ricerche è stato interessato anche un equipaggio della Polizia Stradale di Chieti.

Dopo molte ore di ricerche, intorno alle ore 3.30 del mattino, gli agenti della Polizia Stradale di Chieti, sono riusciti a ritrovare la signora; la stessa si trovava distesa a terra in un fossato di un terreno agricolo, sfinita, bagnata e assiderata per le lunghe ore al freddo e in evidente stato di confusionale.

Gli Agenti della Stradale si sono subito adoperati per prestare i primi soccorsi, coprendo l’anziana con una coperta termica e con la stessa giacca della divisa in attesa dell’arrivo del personale sanitario, che ha poi provveduto al ricovero presso il locale nosocomio, attualmente ancora ricoverata in gravi condizioni.