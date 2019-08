San Giovanni Teatino, rimborso libri di testo: quando fare la domanda

Domande entro il 25 ottobre 2019, pubblicato l’Avviso del Responsabile del VI Settore Spadaccini. Modello per la richiesta di rimborso scaricabile dal sito del comune

SAN GIOVANNI TEATINO – Il Comune di San Giovanni Teatino, come ogni anno, interviene a sostegno degli studenti al fine di consentire loro il pieno conseguimento del diritto allo studio erogando, in loro favore, contributi a “rimborso della spesa di acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2019/2020”.

L’Avviso è stato pubblicato sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale www.comunesgt.gov.it.

La Determinazione n. 269 del 9 agosto scorso, del Responsabile del VI Settore, dottor Massimiliano Spadaccini rende nota la disponibilità già di 39.067,38 euro quale residuo delle liquidazioni per lo scorso anno scolastico e stabilisce che il rimborso per l’acquisto dei libri di testo e degli strumenti didattici alternativi (tablets, ebook reader) per l’anno scolastico 2019/2020 avverrà a favore degli alunni in possesso alle seguenti requisiti:

residenti nel Comune ed iscritti alla scuola secondaria di primo o secondo grado;

famiglia di appartenenza con reddito ISEE, in corso di validità, uguale non superiore a 15.493,71 euro così come da DGR n. 948/18.

L’importo del rimborso non potrà superare il costo della dotazione dei testi della classe frequentata e potrà essere erogato dietro presentazione di regolare documento di pagamento con allegato elenco dei libri/strumenti acquistati. Il rimborso verrà erogato nei limiti delle somme disponibili e proporzionalmente tra gli aventi diritto.

I modelli per la presentazione delle istanze sono disponibili presso l’Ufficio dei Servizio Sociali e Scolastici del Comune (Palazzo di Città, piazza Municipio 1° piano) e sul portale istituzionale www.comunesgt.gov.it

Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre il 25 ottobre 2019.