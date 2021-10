San Giovanni Teatino, presentati i libri dell’ex Ambasciatore Guma

Il 22 ottobre l’ex Ambasciatore ha presentato all’Hotel Dragonara “Memorie di un diplomatico” e “Quell’aprile del 1970”

SAN GIOVANNI TEATINO – Venerdì 22 ottobre, all’Hotel Dragonara di San Giovanni Teatino si è tenuta la presentazione di due libri scritti dall’Ambasciatore Tullio Guma, in pensione dal 2014 dopo 40 anni di onorato servizio come diplomatico italiano in diversi paesi dell’Africa e del Nord America. I due libri, “Memorie di un diplomatico” e “Quell’aprile del 1970”, hanno riscosso molto interesse anche considerando le emozioni suscitate dal racconto diretto dell’autore.

La presentazione si è articolata in due parti: la prima legata al libro biografico ha beneficiato dell’intervento del Colonnello dell’Arma dei Carabinieri Salvatore Salvatore, anch’egli con diverse missioni all’estero all’attivo, e la seconda quello del Prof. Claudio Amicantonio del Liceo Classico D’Annunzio di Pescara.

La moderazione della serata è stata condotta da Antonio Petrucci, Past President del Club Rotary Chieti Ovest.