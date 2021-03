A San Giovanni Teatino parte la raccolta separata del vetro

Campane stradali in 10 punti del territorio comunale. A San Giovanni Alta e a Fontechiaro da Capo doppio ritiro dell’indifferenziato, il lunedì e il venerdì

SAN GIOVANNI TEATINO – È partita la differenziazione del vetro nel Comune di San Giovanni Teatino. In 10 punti del territorio, infatti, sono state installate delle campane stradali, mentre nelle prossime settimane (il ritardo è dovuto al continuo protrarsi della zona rossa e alla necessità di garantire le migliori condizioni di sicurezza) verranno consegnati a tutte le famiglie dei mastelli color verde per la raccolta del vetro. La S.G.S e l’Amministrazione comunale invitano quindi la cittadinanza a separare il vetro dalla busta gialla e, dalla prossima settimana, compatibilmente con le esigenze di ciascuno, a utilizzare la busta gialla solo per la raccolta di plastica e metallo, conferendo il vetro tramite l’utilizzo delle nuove campane stradali.

Da questa settimana, inoltre, raddoppia la raccolta dell’indifferenziato a San Giovanni Alta e a Fontechiaro da Capo: il secco non riciclabile sarà ritirato, oltre che il lunedì, anche il venerdì mattina.

“La separazione esclusiva del vetro – spiega il Sindaco Luciano Marinucci – è un’importantissima novità per questo 2021, perché consentirà di aumentare la quantità e la qualità del differenziato. Si tratta naturalmente di un cambiamento graduale, fino alla consegna del mastello verde. I cittadini verranno accompagnati nella transizione con la massima comprensione per ogni eventuale errore che verrà commesso, visto che finora hanno conferito il vetro assieme alla plastica e al metallo. La San Giovanni Servizi ha inoltre provveduto a distribuire a ciascun cittadino il calendario dei rifiuti e l’Eco Vocabolario, in cui c’è un elenco, in ordine alfabetico, di ogni rifiuto e della sua corretta destinazione. Sono tante le novità in cantiere per quest’anno e la separazione esclusiva del vetro è solo uno dei passi che saranno compiuti verso il profondo rinnovamento della raccolta dei rifiuti. Prossima tappa, l’apertura in primavera del Centro di Raccolta in Via Bolzano”.

“Questa ulteriore separazione è importante per l’ambiente – spiega il Presidente della San Giovanni Servizi Alessandro Feragalli – perché evita che le piccolissime parti di vetro rotto si mischino con gli altri materiali, e perché riduce i costi di smaltimento per il nostro Comune e quindi per i cittadini. La San Giovanni Servizi nell’ultimo anno sta portando a termine importanti iniziative che vanno decisamente verso l’adeguamento del servizio agli obiettivi della transizione ecologica”.

“Il lungo processo di ideazione e revisione del sistema di raccolta – dichiara l’assessore all’Ambiente Gabriella Federico – comincia a dare i primi frutti. L’Eco-vocabolario, l’App Junker, la distribuzione dei mastelli e tutte le iniziative che stiamo portando avanti, sono solo l’inizio di una grande azione civica che deve sentirci tutti coinvolti nella tutela della qualità ambientale del territorio, il nostro più grande bene comune”.

I contenitori di vetro da conferire dovranno essere privi di residui alimentari; non tutti gli oggetti di vetro sono differenziabili. Per saperne di più, è possibile consultate l’eco-vocabolario SGS (http://www.sangiovanniservizi.it/it/wp-content/uploads/2021/03/eco-vocabolario_b.pdf);ogni abbandono di rifiuto diverso dal vetro in adiacenza delle campane non è ammesso. Per ogni dubbio è possibile contattare la San Giovanni Servizi al n. 085.4465733.

POSIZIONAMENTO CAMPANE STRADALI per la raccolta del vetro:

1. Fonte Chiaro da Capo (piazza Chiesa De Laurentiis)

2. Via Edison (area parcheggi)

3. Scuola DRAGONARA (ingresso area parcheggi)

4. Scuola Di Nisio (ingresso area parcheggi)

5. Via Aldo Moro (di fronte BAR “il gusto della vita”)

6. Via Vittorio Emanuele II (ex passaggio a livello)

7. “Parco 120 alberi” – Ingresso Macchiavelli

8. Scuola Karol Wojtyla (accanto distributore acqua)

9. Piazza De Berardinis (zona Salara)

10. Bocciodromo (area parcheggi)