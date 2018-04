San Giovanni Teatino, lavoro: selezione di 4 giovani

L’agenzia di Pescara dell’Alleanza Assicurazioni prevede di aprire una filiale e seleziona del personale del territorio attraverso lo sportello Sangiò Lavoro

SAN GIOVANNI TEATINO – Il Comune di San Giovanni Teatino, attraverso lo sportello Sangiò Lavoro, e Alleanza Assicurazioni agenzia di Pescara organizzano l’open day “Progetta il tuo futuro in Alleanza – Orientamento al lavoro in campo assicurativo” per giovedì 10 maggio 2018, ore 16.00, presso la sala consiliare del Comune.

“La sinergia tra attività operanti sul territorio e il nostro Comune – afferma il Sindaco Luciano Marinucci – è fondamentale per la crescita del tessuto sociale. Lo sportello Sangiò Lavoro è, in tal senso, un ponte solido che facilita l’incontro tra la domanda e l’offerta. Nell’ultimo periodo stiamo infatti potenziando le attività affinché tutti abbiano maggiori possibilità di inserimento nel mondo del lavoro: esorto tutti i miei concittadini alla ricerca di un impiego, di passare allo sportello per tutte le informazioni utili”.

“Nel comune di San Giovanni Teatino – rende noto l’assessore alle politiche per il lavoro Ezio Chiacchiaretta – Alleanza Assicurazioni ci ha comunicato di avere circa 500 clienti per un fatturato annuo che supera il milione di euro di risparmi e investimenti, con un trend di crescita del 5% da più di 5 anni. Attualmente sul territorio operano 3 professionisti, di cui 2 dipendenti, ma Alleanza ha annunciato un piano di espansione, nel periodo 2018-2020, con l’inserimento e l’avviamento professionale di 4 profili di elevato spessore per aumentare la clientela del 50% e l’apertura di una filiale con 4-6 giovani professionisti del nostro territorio”.

Alleanza Assicurazione, attraverso il progetto “Generazione Alleanza” dedicato ai giovani ‘millennials’ e al percorso formativo “Università del Settore”, vuole offrire, in sinergia e collaborazione con il Comune di San Giovanni Teatino, un’eccellente opportunità ai giovani laureati e diplomati che andrà a conoscere e selezionare.

INFO CANDIDATURE

I candidati devono mandare il curriculum vitae a sangiolavoro@comunesgt.gov.it o consegnarlo allo sportello Sangiò Lavoro (piano terra del Comune), entro martedì 8 maggio 2018.

Questa la road map di avvicinamento all’evento:

• lo scorso 27 aprile 2018 è stato pubblicato l’annuncio,

• tra lunedì 7 e martedì 8 maggio prossimi ci sarà la pre-selezione dei candidati e dei CV presso i locali di Sangiò Lavoro con lo staff e il coach di Alleanza,

• giovedì 10 maggio (dalle 15.30 alle 18.00) ci sarà la presentazione del programma “Generazione Alleanza” ai giovani pre-selezionati (max 10/12),

• lunedì 14 maggio 2018 è previsto l’avvio del percorso formativo per i 4 selezionati.