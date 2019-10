San Giovanni Teatino, interramento elettrodotto: tre ipotesi di intervento

Tavolo tecnico oggi con Terna in Comune dove sono state esaminate le ipotesi di intervento, nel territorio comunale, di parte dell’elettrodotto “132kV FS Pescara- FS Roseto”

Da oggi possono essere avviate le attività propedeutiche all’attuazione delle razionalizzazione delle linee elettriche nel Comune di San Giovanni Teatino in attuazione del protocollo d’intesa del 16 settembre 2011: ciò è quanto è emerso nel corso del tavolo tecnico che si è tenuto ieri, 24 ottobre, nella Sala Giunta del Comune di San Giovanni Teatino. Per l’Amministrazione comunale, con il Sindaco Luciano Marinucci c’erano l’assessore all’urbanistica Ezio Chiacchiaretta e la Responsabile Settore III Lavori pubblici e manutenzione architetto Assunta Di Tullio.

Con il supporto di cartografie, Terna ed il Comune hanno analizzato la tratta della linea 132 kV FS Pescara – FS Roseto da interrare e possibili soluzione per il tratto del futuro cavo. In particolare sono state ipotizzate tre principali direttrici: due corrono lungo via Cavour/Tirino e Via Roma, la terza si svilupperebbe in proiezione del tracciato dell’attuale linea aerea FS Pescara – FS Roseto da interrare.

In relazione a quest’ultima soluzione, gli amministratori di San Giovanni Teatino hanno precisato che il vigente PRG prevede il tracciato di una nuova strada e che il futuro cavo andrebbe ad essere realizzato in affiancamento alla nuova viabilità.

“Questa terza soluzione – hanno fatto notare il Sindaco Marinucci e l’assessore Chiacchiaretta – sarebbe preferibile sia per la predisposizione del territorio, sia per la pianificazione urbanistica vigente”.

Nei prossimi giorni Terna farà approfondimenti tecnici su tutte e tre le soluzioni prospettate per addivenire ad una decisione condivisa da prendere nel secondo incontro del tavolo tecnico previsto a metà novembre. L’intervento che sarà realizzato completerà le azioni di razionalizzazioni associate all’intervento Italia-Montenegro.