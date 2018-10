San Giovanni Teatino, fino al 28 ottobre la raccolta libri: #ioleggoperché

L’Amministrazione Marinucci promuove l’iniziativa grazie alla quale sarà possibile acquistare in librerie.coop libri da donare alle scuole

SAN GIOVANNI TEATINO – Il Comune di San Giovanni Teatino promuove #ioleggoperché la grande raccolta libri a sostegno delle biblioteche scolastiche. L’Istituto Comprensivo Statale “G.Galilei”, infatti, ha aderito alla più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura organizzata dall’Associazione Italiana Editori.

“Questa iniziativa – dice il Sindaco Luciano Marinucci – è mirata a favorire la lettura in ambito scolastico, coinvolgendo le famiglie in uno scambio proficuo e stimolante. Nella nostra società, sempre più tecnologica, i libri continuano a rappresentare uno impulso insostituibile per la crescita intellettuale, sociale e morale dei nostri ragazzi”.

“Questa è l’occasione per rinnovare e arricchire di titoli la nostra biblioteca scolastica – spiega l’assessore alla pubblica istruzione Simona Cinosi – la libreria Coop gemellata, al Centro D’Abruzzo di Sambuceto, suggerisce alcuni libri, ma ognuno di noi potrà decidere quale acquistare per la nostra scuola. Insieme per promuovere la passione per la lettura, vieni anche tu! è lo slogan dell’iniziativa che l’amministrazione Marinucci condivide con entusiasmo”.

Dallo scorso sabato 20 ottobre e fino a domenica 28 ottobre 2018, nelle librerie.coop aderenti è possibile acquistare libri da donare alle scuole dei quattro ordinamenti: Infanzia, Primarie, Secondarie di primo e secondo grado.

Inoltre, al termine della raccolta, gli Editori contribuiranno con un numero di libri pari alla donazione nazionale complessiva (fino a un massimo di 100.000 volumi), donandoli alle biblioteche scolastiche e suddividendoli secondo disponibilità tra tutte le Scuole iscritte che ne faranno richiesta attraverso il portale.

“Presto.. la settimana di #ioleggoperché sta per terminare – si legge sul sito del Comune – Corri alla librerie.coop e scegli un libro da donare alla nostra scuola”.

Video promozionale dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado “G.Galilei” di San Giovanni Teatino – https://vimeo.com/295630474