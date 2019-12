San Giovanni Teatino, Faccenda prepara il terreno per le amministrative

Il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia avvia i contatti e afferma : Il Comune ha bisogno di una svolta

SAN GIOVANNI TEATINO – Il centrodestra si prepara per le elezioni amministrative di San Giovanni Teatino. Il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia e vice coordinatore provinciale di Chieti, Luca Faccenda, ha difatti avviato i contatti coi rappresentanti dei partiti che compongono il centrodestra a livello nazionale per studiare il programma di rilancio del Comune.

«Ci stiamo muovendo con largo anticipo – sottolinea Faccenda – perché sono tantissime le emergenze da risolvere dopo la gestione del sindaco Marinucci. Sicurezza, sociale, decoro urbano sono le priorità che abbiamo individuato. A livello politico invece ribadiamo con forza che ci poniamo in alternativa a partiti come il Pd e il Movimento 5 Stelle che stanno dando pessima prova al Governo dell’Italia».

Il coordinatore cittadino di FdI punta infine il dito sull’attuale Giunta: «Serve una svolta che continua a non arrivare. Il sindaco Marinucci è riuscito anche a “spegnere” il Natale in città. Per questo motivo abbiamo iniziato un percorso che ci auguriamo possa portare a un completo rinnovo dell’Amministrazione di San Giovanni Teatino»