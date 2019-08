San Giovanni Teatino, consiglio comunale: l’odg del 19 agosto

SAN GIOVANNI TEATINO – Il Presidente Marco Cacciagrano ha convocato la riunione del Consiglio comunale, presso la sala consiliare in piazza Municipio, in seduta pubblica sessione straordinaria, per il giorno lunedì 19 agosto 2019 alle ore 16.00, per la trattazione dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:

Approvazione verbali seduta precedente. Variazioni al bilancio di previsione 2019/2021. Ratifica delle deliberazioni di giunta comunale n.143 del 23/07/2019 e n.147 del 26/07/2019, adottate ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. N. 267/2000. Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2020/2022. Discussione e conseguente deliberazione (art. 170, comma 1, del d.lgs. N. 267/2000). Approvazione della Perizia Giustificativa di Spesa e riconoscimento delle spese relative ai lavori di somma urgenza eseguiti in occasione dell’evento meteorologico del 10.07.2019.