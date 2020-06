San Giovanni Teatino, Consiglio comunale: odg del 12 giugno

SAN GIOVANNI TEATINO – Il Presidente Marco Cacciagrano ha convocato il Consiglio Comunale in videoconferenza, sessione straordinaria, per il giorno 12 giugno 2020 alle ore 15.30, per la trattazione dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:

Risposta ad interrogazione

Acconto IMU 2020 determinazioni

Approvazione delle tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti per l’anno 2020. Conferma tariffe tari 2019.