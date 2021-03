San Giovanni Teatino, Consiglio comunale: l’odg del 1° aprile 2021

SAN GIOVANNI TEATINO – Il Consiglio Comunale di San Giovanni Teatino è convocato, in sessione straordinaria e in videoconferenza, per il giorno 1 aprile 2021 alle ore 15:00. È prevista la trattazione dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:

· Risposta ad interrogazione del Consigliere Mario Cutrupi ad oggetto: “Interrogazione su Superbonus 220%”;

· Approvazione verbali seduta precedente.

· “Realizzazione nuovo collegamento viario via Roma, via Bellini, via Puccini e via Cavour” – CUP: J31B19000060004 Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica in variante al P.R.G.

· INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL “PRG 2015”: a) eventuali discordanze tra la tavola di zonizzazione e quelle di viabilità; b) destinazioni d’uso ammissibili in zona D4.

· Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni art. 58 D.L. 112/2008. Annualità 2021/2023.

· Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale- Approvazione.

· Regolamento per il funzionamento e l’utilizzo degli account istituzionali del Comune di San Giovanni Teatino sui social-network – policy esterna ed interna.- Approvazione.

· Discussione mozione, prot. N. 5954 del 17.03.2021, proposta dal Consigliere Mario Cutrupi ad oggetto: “Istituzione comunità energetiche locali”.

· Discussione mozione, prot. N. 6612 del 26.03.2021, proposta dal Consigliere Mario Cutrupi ad oggetto: “Ordine di priorità per la somministrazione delle dosi vaccinali residue di fine giornata”.