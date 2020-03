San Giovanni Teatino, chiudono i parchi e i cimiteri

Il primo cittadino, Luciano Marinucci: “È assolutamente necessario evitare assembramenti, anche all’aperto”

SAN GIOVANNI TEATINO – “Chiudo i parchi: non ci si può accalcare nemmeno all’aperto ed è necessario adottare misure forti, che facciano capire inequivocabilmente alla popolazione la gravità del momento che stiamo vivendo. Dobbiamo collaborare tutti insieme, solo così ne usciamo, non possiamo fare altrimenti. Dobbiamo tenere duro e proteggere i nostri cari”. Così il Sindaco Luciano Marinucci commenta le ulteriori decisioni prese per contenere l’evento epidemiologico legato al Covid-19.

Attraverso un’Ordinanza, infatti, il primo cittadino di San Giovanni Teatino ha predisposto la chiusura al pubblico di tutti i parchi, giardini e aree verdi comunali con recinzioni e cancelli d’accesso. Ha ordinato inoltre la chiusura dei cimiteri comunali, salvo per i servizi funebri, con le limitazioni previste dalle ultime disposizioni ministeriali.

Sempre in base all’Ordinanza, i mercati settimanali sono stati sospesi, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari, a condizione che i banchi di vendita vengano opportunamente distanziati l’uno dall’altro, vengano rispettate le distanze di sicurezza di un metro tra l’operatore e l’utente e fra gli utenti stessi, e venga garantito, da parte del gestore, il rispetto delle norme igienico-sanitarie durante tutte le fasi di vendita dei prodotti.

I provvedimenti, adottati a scopo cautelativo e di massima precauzione per l’intera collettività, rimarranno in vigore fino a diverse disposizioni.