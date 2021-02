San Giovanni Teatino, buoni spesa: prorogato il termine per fare domanda

I cittadini che si trovano in difficoltà economica causata dall’emergenza Covid, possono presentare istanza fino al 20 febbraio

SAN GIOVANNI TEATINO – Il Comune di San Giovanni Teatino riapre i termini per richiedere i buoni spesa dopo aver erogato, nella seconda fase dell’emergenza, 847 buoni alle famiglie in difficoltà. Con delibera di Giunta comunale, l’Amministrazione ha deciso di reiterare la misura di solidarietà, a fronte di un’economia pari a 64.749,27 euro derivante dai 107.099,27 euro erogati dal governo per far fronte all’emergenza alimentare generata dal persistere della pandemia da Covid-19. I cittadini che ne hanno necessità, hanno tempo fino al 20 febbraio per presentare domanda.

“Durante la prima ondata del Covid-19 – dichiara il Sindaco Luciano Marinucci – erano stati erogati 2142 buoni spesa alle famiglie in difficoltà. A questi numeri, molto importanti, si aggiungono gli 847 buoni consegnati nella seconda fase. Abbiamo ora prorogato ulteriormente i termini per richiedere i buoni spesa, venendo incontro alle necessità delle tante famiglie che stanno ancora soffrendo a causa dell’emergenza”.

“La pandemia ha colpito duramente molti nuclei familiari del nostro territorio – spiega l’assessore alle Politiche Sociali Ezio Chiacchiaretta – e sin dall’inizio l’Ufficio Affari Sociali del Comune di San Giovanni Teatino si è attivato con tutta la sua struttura per offrire un punto di riferimento ai cittadini in difficoltà, sia ripartendo i fondi ministeriali, sia mettendo a disposizione fondi del bilancio comunale appositamente individuati per l’emergenza. Il perdurare della crisi, che in alcuni casi si sta acuendo sempre di più, impone la necessità di riconfermare e potenziare il sostegno alle famiglie che in questo momento ne hanno più bisogno”.

Possono fare richiesta dei buoni i cittadini residenti e/o domiciliati a San Giovanni Teatino, appartenenti a nuclei familiari che versino in uno stato di indigenza o necessità, con priorità per quelli non assegnatari di sostegno pubblico, e che si trovino in una delle seguenti condizioni: abbiano subìto la perdita del posto di lavoro o la sospensione e/o chiusura dell’attività, non hanno liquidità per il proprio sostentamento e per i beni di prima necessità; con minori e/o disabili in difficoltà economica; già seguiti dai servizi sociali;

I buoni spesa saranno erogati tenendo conto della data di arrivo della domanda e di altre priorità elencate su apposito Avviso, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di San Giovanni Teatino.

L’ammontare del beneficio è improntato a criteri di proporzionalità rispetto alla numerosità del nucleo familiare richiedente e alle condizioni di particolare esposizione all’emergenza COVID-19, individuate anche sulla base delle valutazioni espresse dal Servizio Sociale Professionale, variando da un minimo di €100,00 che sarà incrementato di € 50,00 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare sino ad un massimo di € 350,00. I buoni cartacei sono spendibili presso gli esercizi commerciali aderenti, così come risultanti da apposito elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune. Il beneficiario può utilizzare i buoni presso uno o più esercizi commerciali aderenti, esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari.

Al fine di evitare spostamenti sul territorio, la domanda di ammissione al beneficio potrà essere presentata tramite pec o posta elettronica, utilizzando l’apposito modulo di autocertificazione, disponibile in formato editabile sul portale web del Comune di San Giovanni Teatino.

L’indirizzo di posta elettronica certificata a cui inviare il modulo compilato è il seguente: comunesgt@pec.it;

L’indirizzo email dell’Ufficio Servizi Sociali è il seguente: affari.sociali@comunesgt.gov.it

In caso di indisponibilità dei suddetti strumenti, la domanda potrà essere presentata telefonicamente, contattando l’Ufficio Servizi Sociali ai seguenti numeri telefonici 085 44446213 – 085 44446205- 085 44446235 o in alternativa tramite consegna all’Ufficio Protocollo.

Coloro che hanno già presentato istanza di accesso per l’erogazione dei buoni spesa nel periodo compreso tra il 30.11.2020 e il 29.12.2020 non dovranno presentare una nuova domanda, ma saranno contattati direttamente dal Segretariato Sociale per l’accertamento della permanenza del possesso dei requisiti e dello stato di bisogno.