“Salute Mentale per tutti: riprendiamoci i diritti”: incontro a L’Aquila

Il 13 maggio un pomeriggio all’Auditorium della CGIL L’Aquila per parlare di Servizi, dell’applicazione della Legge Basaglia e di prevenzione

L’AQUILA – Si terrà domani, presso l’Auditorium della CGIL L’Aquila, in occasione del 45° anniversario della Legge Basaglia un confronto/dibattito tra istituzioni, associazioni e cittadinanza sui temi della salute mentale e dell’applicazione della L.180 e del Progetto Obiettivo Nazionale 1998/2000; sarà una giornata rievocativa e propositiva che intende interrogarsi e interrogare sui punti del “Manifesto” che verrà diffuso a partire da domani stesso, una volta condiviso in sede assembleare. La manifestazione è promossa, oltre che dalla 180amici L’Aquila, dalla CGIL provinciale di L’Aquila e dalle sezioni locali delle associazioni Cittadinanzattiva – Tribunale per i Diritti del Malato e Percorsi, supportata, a livello nazionale, da UNASAM – Unione Nazionale delle Associazioni per la Salute Mentale e rientra in una mobilitazione generale lanciata dal Coordinamento Nazionale per la Salute Mentale con tappe in tutte le città d’Italia tra il 13 maggio 2023 e il 13 maggio 2024.

Sono stati invitati a intervenire, oltre ai membri delle organizzazioni promotrici e delle associazioni del territorio: i Direttori Generale e Sanitario della ASL Avezzano – Sulmona – L’Aquila, il Direttore e gli operatori del Dipartimento di Salute Mentale, il Sindaco dell’Aquila, il Referente comunale per la Sanità, gli Assessori comunali con deleghe al Sociale e alla Prevenzione del disagio psicosociale, l’Assessore Regionale alla Sanità, i membri della Consulta Regionale per la Salute Mentale, l’Ordine degli Psicologi, l’Ordine degli Assistenti Sociali, l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche, i Consiglieri regionali componenti la V commissione, i Capigruppo dei Consigli comunale e regionale, il Prof. Emerito UNIVAQ Massimo Casacchia.

I punti che verranno, tra gli altri, affrontati e su cui verterà il documento finale sono: numero dei Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO) quale indicatore di qualità di un Dipartimento di Salute Mentale e dei Servizi in generale, utilizzo dei finanziamenti stanziati in seguito alle “Linee di indirizzo per la realizzazione dei progetti regionali volti al rafforzamento dei Dipartimenti di Salute Mentale regionali” siglate dell’Intesa Stato/Regioni, criticità dei servizi territoriali per la Salute Mentale, collaborazione sanità – sociale – Terzo Settore, Casa della Comunità, prevenzione.