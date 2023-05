Bandiera Blu 2023 a Giulianova: premiato anche il litorale sud

GIULIANOVA – Giulianova è Bandiera Blu 2023. La sua spiaggia, quest’anno, è inoltre premiata in tutti i suoi tratti. La consegna del riconoscimento, nel corso della conferenza che si è tenuta questa mattina nella sala convegni del Cnr a Roma. Era presente, per l’ Amministrazione Comunale, l’ assessore al Turismo Marco Di Carlo.

“La Bandiera Blu è un riconoscimento importante – sottolinea lo stesso Di Carlo al termine dell’evento – , un segno che attesta un alto numero di aspetti positivi. In particolare, è confermata la presenza di standard elevati in termini di sostenibilità ambientale, con consistenti ricadute in ambito sociale, economico, turistico. La Bandiera Blu conferma il livello ottimale dei nostri servizi e la qualità delle nostre acque. Il lavoro svolto e l’attenzione prestata, hanno consentito di far sventolare il vessillo anche sui tratti più a sud del litorale, esclusi per quattro anni consecutivi. E’ stata una cerimonia emozionante , .- prosegue Di Carlo – alla presenza del Ministro Daniela Santanchè e del Presidente di Fee Italia Claudio Mazza, che rigraziamo per il costante supporto fornito. Un onore, per me, ritirare la Bandiera e far parte dei 14 comuni che l’ hanno ottenuta. Il riconoscimento deve essere considerato patrimonio degli operatori turistici e di tutta la comunità giuliese, rappresentando esso uno stimolo a proseguire il percorso fin qui intrapreso”.