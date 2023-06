Angelica Marini, Campionessa regionale Salto ad ostacoli

L’ Amministrazione Comunale si congratula con la giovanissima Angelica Marini, campionessa regionale di Salto Ostacoli 2023

GIULIANOVA – Angelica Marini si è laureata Campionessa regionale Salto ad ostacoli, imponendosi in una tre giorni di gare con la sua pony Bearna Rua Millrace. L’ Amministrazione Comunale le esprime per questo le proprie congratulazioni, augurandole nuovi successi e grandi soddisfazioni.

L’amazzone del Circolo Ippico Giuliese, guidata dall’ istruttore Alessandro Romani, ha ottenuto due vittorie ed un terzo posto, distanziando in classifica gli avversari della categoria Lb80. In virtù del risultato, la Fise Abruzzo l’ha convocata per rappresentare la regione nelle Ponyadi che si svolgeranno a fine luglio ad Arezzo.

Prossimo appuntamento per Angelica, il campionato Italiano Pony a Cattolica, dove si attendono circa 1.000 atleti, pronti a contendersi il primato.