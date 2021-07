Un salone amico degli animali da parrucchiere VisionHair

PINETO – E’ un approccio assolutamente innovativo e all’avanguardia quello scelto da Michela Vignola, giovane imprenditrice abruzzese titolare del salone da parrucchiere VisionHair di Pineto (TE). Oltre ad un’innata attenzione alla clientela, Michela, grazie alla sua spiccata sensibilità nei confronti degli animali, ha pensato anche agli amici a quattro zampe, decidendo di offrire un servizio in più: ovvero un’area dedicata agli animali e in particolare ai cani.

All’esterno del salone è stata predisposta una zona attrezzata pet friendly in cui i cani potranno attendere, gratuitamente e muniti di ogni confort, mentre i proprietari saranno impegnati all’interno del salone in pieghe, tagli e quant’altro.

Una vera e propria oasi di pace, con ombra in qualsiasi ora del giorno, acqua fresca cambiata costantemente, integratori, cuscini e piccoli giochi per rendere l’attesa piacevole ai proprietari e agli animali.

Per garantire ulteriore sicurezza e tranquillità, è stata istallata una telecamera che trasmetterà in tempo reale le immagini dell’area esterna, visualizzabili scaricando un’apposita applicazione. In questo modo si potrà controllare comodamente dal proprio telefono cosa sta facendo il proprio animaletto.

Un servizio unico nel suo genere, pensato e sviluppato con dovizia di particolari e attenzione, da Michela Vignola che, tra le altre cose, è membro del Direttivo Confesercenti Abruzzo nel Settore Immagine e benessere.

“La cura dei dettagli e le attenzioni che riservo alla mia clientela sono da sempre, per me, elementi fondamentali. Amando molto gli animali ho pensato a questo servizio, unico nel suo genere, che accontenta e soddisfa sia i clienti che i propri animali, in uno spirito di condivisione, inclusione e spensieratezza – ha dichiarato Michela Vignola – In un periodo come quello estivo in cui purtroppo si accentua il fenomeno dell’abbandono degli animali, ho ritenuto invece importante dare la possibilità di condividere ancora più momenti insieme e di non dover lasciare a casa da soli i propri amici a quattro zampe (anche se solo per il tempo di una piega). Spero che questa iniziativa sarà gradita e apprezzata”.