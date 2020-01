Salim Diakite al Teramo Calcio, triennale per il difensore classe 200

Arriva dalla squadra molisena dell’Olympia Agnonese il calciatore che ha sottoscritto un contratto triennale fino al 30 giugno 2023

TERAMO – La S.S. Teramo Calcio rende noto di aver acquisito dall’Olympia Agnonese, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Salim Diakite, che ha sottoscritto un accordo contrattuale fino al 30 giugno 2023.

Classe 2000, esterno destro difensivo di origini transalpine, nativo di Les Mureaux, si è particolarmente distinto in maglia granata nell’attuale campionato di Serie D, timbrando 20 presenze con l’aggiunta di una rete e mettendosi in luce come uno dei migliori prospetti di categoria.

Con l’occasione la società biancorossa intende ringraziare il Presidente molisano Colaizzo, il Ds Ciccorelli ed il responsabile tecnico Rullo, per la disponibilità e la coerenza mostrate nel corso della trattativa condotta con il club granata, da sempre vicino alla formazione dei giovani con professionalità e dedizione. La formula prevista è quella del trasferimento a titolo definitivo, lasciando però il calciatore in prestito al sodalizio molisano fino al termine della corrente stagione sportiva.