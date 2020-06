A Giulianova Sabrina Grementieri presenta “Esprimi un desiderio”

Venerdì 19 giugno l’autrice emiliana presenterà il suo ultimo libro presso Il Circolo Virtuoso Il nome della rosa; obbligo di mascherina

GIULIANOVA (TE) – Venerdì 19 giugno alle ore 21, presso il Circolo Virtuoso Il nome della Rosa, a Giulianova, sarà presentato il libro “Esprimi un desiderio” di Sabrina Grementieri. L’incntro con l’autrice sarà a cura di Lorena Marcelli.

La presentazione avverrà all’esterno; obbligo di mascherina.

Francesca ha quarant’anni, un (quasi) ex marito arrogante e meschino, due figli che stanno lasciando il nido e una madre anaffettiva. La sua è un’esistenza in gabbia, in cui il vuoto è ormai diventato una presenza dolorosa e costante. Quando si guarda allo specchio prova un senso di smarrimento da togliere il fiato, ma è proprio nel momento in cui la vita sembra averle già svelato tutto che il vento inizia a cambiare. Un vento toscano, che la porta a trascorrere l’estate da sola in Maremma allontanandosi dalla quotidianità e da ciò che conosce. A contatto con la natura e con passioni che credeva dimenticate, Francesca farà i conti con i sensi di colpa, con ciò che gli altri si aspettano da lei e con ciò che lei desidera veramente. E imparerà che prima di prendersi cura degli altri, deve imparare a prendersi cura di sé stessa.

Sabrina Grementieri

È nata a Imola. Diplomata in Lingue e laureata in Scienze Politiche a indirizzo internazionale, ha studiato per un anno in Germania, ma il suo grande amore resta l’Italia, Paese dove vive e che ama celebrare nei suoi libri. Tre sono le passioni che l’accompagnano da sempre: i viaggi, la lettura e la scrittura. Ha esordito con La finestra sul mare edito da Sperling & Kupfer e pubblicato anche in Germania. Per Fabbri nel 2018 ha scritto Il calore della neve.