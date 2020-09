Rotatorie in provincia di Teramo: consegnati i lavori

Sono cinque le nuove rotatorie lungo la strada statale 150 “del Vomano” in provincia di Teramo, in sostituzione delle intersezioni a raso esistenti

TERAMO – Anas ha consegnato i lavori di realizzazione di 5 nuove rotatorie lungo la strada statale 150 “del Vomano” in provincia di Teramo, in sostituzione delle intersezioni a raso esistenti. L’intervento – del valore complessivo di 600 mila euro – permetterà di innalzare notevolmente i livelli di percorribilità e sicurezza dell’infrastruttura stradale.

In particolare due rotatorie verranno realizzate nel territorio comunale di Roseto rispettivamente in corrispondenza degli innesti con via di Santa Petronilla e di Località Palazzese sulla SS150.

Altre due rotatorie verranno realizzate nel Comune di Notaresco, rispettivamente in corrispondenza degli innesti “bivio Fontanelle” e SS 553. L’ultima rotatoria verrà realizzata nel Comune di Canzano in corrispondenza dell’innesto “bivio per S.Martino”.

L’intervento segue la realizzazione di 5 rotatorie precedentemente realizzate sulla SS 150 per un investimento complessivo di circa 700.000 euro.