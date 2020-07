Il Rotary Club di Francavilla al Mare fa un bilancio dell’anno sociale 19/20

FRANCAVILLA AL MARE – Ieri mattina, alla presenza dell’assessore alle politiche sociali, è avvenuta la consegna delle attrezzature ed arredi per la cucina del centro anziani “Valle Anzuca” a completamento del service che ha visto il Rotary Club di Francavilla al Mare impegnato tutto l’anno sociale 2019/2020.

“Un anno ricco ed intenso – ha sottolineato il Presidente Andrea Cirulli – la pandemia ci ha costretti al lockdown, ma il club ha continuato la sua attività, e nel periodo di chiusura abbiamo svolto quattro service importantissimi. Abbiamo sostenuto fattivamente a progetti di raccolta fondi, uno a favore del Distretto Rotary 2090 presieduto dal Governatore Basilio Ciucci con il quale è stato acquistato materiale medico-sanitario; gli altri service sono stati invece locali. Tutto il club – continua Cirulli – si è reso subito conto dell’emergenza economico-sociale pertanto abbiamo deciso di essere più vicini alla nostra comunità di riferimento e alle persone che, in questo periodo particolare avevano più bisogno”.

L’anno sociale appena concluso ha visto il Rotary Club Francavilla al Mare partecipe e promotore di numerosissime attività che sono iniziate la sera del 18 agosto con l’evento “I fuochi della solidarietà”, serata nella quale sono stati raccolti fondi a favore del Rotary Campus. Di particolare rilievo, poi, sono stati i Forum Distrettuali organizzati nel mese di settembre che hanno visto una numerosissima partecipazione dei soci proveniente dalle regioni del Distretto 2090 (Abruzzo – Marche – Molise – Umbria). Il sodalizio francavillese nel mese di ottobre ha contribuito all’organizzazione, insieme ad altri Club Rotary locali, di una serata InterClub che ha avuto come tematica D’Annunzio.

Tra gli eventi sicuramente più importanti, non possiamo non ricordare, l’illuminazione – con il logo END POLIO NOW – di Palazzo Sirena con avvenuta il 24 ottobre in concomitanza con la giornata mondiale a favore dell’eradicazione della poliomielite. Service e sensibilizzazione poi continuata durante la Maratona Michettiana del 7 novembre.

L’attenzione del Club presieduto dal Cirulli verso la comunità cittadina è stata testimoniata oltre dal concerto di Natale del 7 dicembre, serata il cui ricavato è stato interamente devoluto a favore del centro anziani di Francavilla al Mare; anche dalla donazione – durante l’emergenza Covid-19 – di 300 mascherine e alle associazioni “Orizzonte” ed “Emozioni”.

Cirulli, si dichiara soddisfatto per i numerosi risultati raggiunti e per quanto il Club sia riuscito a fare nonostante le difficoltà incontrate da marzo a questa parte e coglie l’occasione per ringraziare il Consiglio Direttivo, tutti i soci e fare i migliori auguri al nuovo Presidente.