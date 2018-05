Roseto supera il Napoli nella gara1 dei play-out

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Roseto mantiene il fattore campo superando Napoli (con Turner in panca solo per onor di firma a causa di un problema alla caviglia) in gara 1 del secondo turno play-out.

La squadra partenopea vende cara la pelle, rimanendo avanti fino a metà partita tirando con alte percentuali (7/11 da 3 all’intervallo) e alzando bandiera bianca solamente a 2 minuti dal termine, giovedì ci sarà gara 2 al Pala Barbuto, dove gli Sharks avranno la grandissima occasione di chiudere il discorso salvezza senza dover ricorrere alla “bella” di domenica prossima.

Tra le file rosetane quasi “tripla doppia” di Carlino, con 14 punti, 12 rimbalzi e 8 assist, 15 e 12 rimbalzi per Ogide, in doppia cifra anche Contento con 12 e 10 a testa per Casagrande e Lupusor; dall’altra parte ottima partita di Thomas con 18 punti e 4/5 da tre punti, 17 per Mascolo, 15 in 15 minuti per Caruso.

CRONACA DELLA PARTITA

Di Paolantonio parte con il solito starting five, ovvero Marulli-Carlino-Casagrande-Lupusor-Ogide, risponde Bartocci con Mascolo-Thomas-Ronconi-Mastroianni e Caruso: il primo sussulto è proprio partenopeo, in un amen 2-10 con 7 di fila di uno scatenato Caruso, timeout locale e subito contro break rosetano firmato Ogide e Lupusor ( 8-10 al 4°), Ronconi firma la prima tripla di serata, ben coadiuvato da un ottimo Thomas ( 11 all’intervallo per il play americano ) con Napoli che tira con percentuali altissime, complice anche la difesa permissiva degli Sharks. Vangelov schiaccia il 15-24 all’8′; Contento si prende la squadra sulle spalle in entrambe le fasi di gioco e conduce alla rimonta i suoi: 21-24 al 10′. Gli Sharks trovano il sorpasso ancora con Ogide e i liberi di Lupusor, 29-28, ma Napoli torna e rimane avanti con Mascolo, autentico fromboliere, Mastroianni e Thomas. I partenopei toccano anche il +8, ma Casagrande e Infante confezionano il parziale che porta al pareggio. Il tap-in di Vangelov manda le squadre negli spogliatoi sul 45-47.

Rientra bene in campo Roseto, che trova il +9 al 23′ con due triple di Carlino e una di Marulli, 58-49; tuttavia, Mascolo e Vangelov non si danno per vinti e riportano gli ospiti sul -2: 58-56 al 26′ con un parziale fatto di giocate veloci e tanto tiro da tre punti. Roseto prova un ulteriore strappo con Ogide e Infante, ma Mascolo risponde: 64-60 al 30′. Gli ultimi dieci minuti si aprono con un canestro ancora di Infante, ottimamente assistito dai suoi dentro l’area, Napoli prova a non mollare ancora con i soliti Caruso e Mascolo, ma il primo commette un precoce quinto fallo che lo mette fuori dalla partita e ovviamente coach Bartocci patisce maggiormente la maggiore prestanza fisica degli avversari in area pitturata. Thomas ancora con un canestro dai 6,75 riavvicina i suoi, ma Carlino prima e Casagrande poi, sommato ad una difesa nel secondo di ferro ( 26 punti concessi contro i 47 dei primi venti minuti ), consentono agli Sharks di chiudere definitivamente la gara sul risultato di 80-73. Gara 2 in programma giovedì ore 21 al PalaBarbuto di Napoli.

TABELLINO:

ROSETO SHARKS – CUORE NAPOLI BASKET 80-73 ( 21-24, 24-23, 19-13, 16-13)

Roseto: Carlino 14 , Ogide 15 , Alessandrini n.e. , Lupusor 10 , Contento 12 , Di Bonaventura 2 , Lusvarghi , Zampini 2 , Casagrande 10 , Marulli 6 , Infante 9 All. Di Paolantonio

Napoli: Malfettone n.e. , Mastroianni 3 , Zollo n.e. , Mascolo 17 , Vangelov 12 , Ronconi 8 , Puoti , Gallo , Thomas 18 , Caruso 15 , Turner n.e. , Bordi All. Bartocci

NOTE: Tiri da 2: Roseto 22/41 ; Napoli 20/43

Tiri da 3: Roseto 5/22 ; Napoli 10/20

Tiri Liberi: Roseto 21/26 ; Napoli 3 /10

Rimbalzi: Roseto 37 ( 13 offensivi ) ; Napoli 27 ( 9 offensivi )

Assist: Roseto 20 ; Napoli 9

USCITI PER 5 FALLI: Caruso, Mastroianni ( Napoli )