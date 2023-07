Roseto, sostegno a famiglie per iscrizione a centri estivi: i requisiti

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Ben 26mila euro messi a disposizione dal Comune di Roseto per sostenere le spese delle famiglie per iscrivere i propri figli ai Centri Estivi riconosciuti dall’Ente e accreditati. E, in tanti, hanno già presentato domanda per l’avviso che scadrà il prossimo lunedì, 17 luglio.

A renderlo noto è l’Assessore alla Politiche Sociali Francesco Luciani che con forza ha promosso e rafforzato l’iniziativa di sostegno alle famiglie più in difficoltà e ai nuclei con minori diversamente abili.

I rimborsi, per le fasce Isee più basse, possono arrivare anche a 350 euro e, inoltre, il Comune ha deciso di riservare almeno 15 voucher del valore di 800 euro l’uno a 15 minori (3- 13 anni) con disabilità certificata art.3 comma 3 (legge 104/92) che frequenteranno i Centri estivi accreditati che hanno presentato progetto in merito alla frequenza degli stessi.

“Una scelta importante che mette al centro i bambini e le famiglie per permettere a chi è in difficoltà di usufruire di un servizio fondamentale per la crescita e la socialità – affermano il Sindaco Mario Nugnes e l’Assessore Francesco Luciani – Per questo abbiamo deciso di finanziare l’Avviso con notevoli risorse. Al momento sono ben 40 le domande pervenute, di cui ben 9 per disabili, a dimostrazione che si tratta di una scelta giusta e invitiamo chi non lo avesse ancora fatto a presentare richiesta attraverso i modelli precompilati a disposizione in Comune e sul Sito dell’Ente. Laddove non venissero impegnate tutte le risorse, le stesse verranno destinate ad ulteriore ristoro per famiglie con disabilità”.

Possono avere l’accesso ai voucher comunali, per massimo 1 minore, i nuclei che sono in possesso di entrambi i seguenti requisiti che saranno utilizzati per stilare l’apposita graduatoria:

1) Le famiglie con Isee corrente inferiore a 15.000 euro o che, pur non in possesso di Isee inferiore a 15.000 euro, siano in carico ai servizi sociali e si trovino in difficoltà socio/economiche appositamente certificate dal servizio sociale professionale.

2) Nuclei monoparentali, in cui l’unico genitore presente lavora o nuclei con genitori separati in cui il genitore affidatario lavora; Nuclei in cui lavorano entrambi o un genitore; Nuclei con minori disabili da 3 a 13 anni.

Le richieste, da presentarsi secondo il modello appositamente predisposto, debitamente compilato e sottoscritto, potranno essere presentate fino ore 23.59 del prossimo 17 luglio presso l’ufficio URP (fino ad orario di chiusura) o via Pec alla mail protocollogenerale@pec.comune.roseto.te.it

Il modello di domanda di ammissione all’avviso è reperibile sul sito internet del Comune di Roseto degli Abruzzi dal quale può essere scaricato.