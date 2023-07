“Eat to Meet”, il business vien … mangiando: iniziativa a Ortona

ORTONA – Provare a scambiare informazioni e idee tra imprenditori per migliorare le proprie performance. Come? Semplice: mangiando! Cambiano le modalità di confronto degli imprenditori del terzo millennio, che mercoledì sera hanno sperimentato a Ortona un modello che si va sempre più diffondendo, in una serata dal titolo “Eat to Meet”, che sta appunto per “mangiare per incontrarsi”.

Nella iniziativa voluta da CNA Giovani Imprenditori Abruzzo, a coordinare l’incontro è stato il vice direttore regionale Silvio Calice: «L’appuntamento ha provato a sperimentare anche nella nostra regione un modo di comunicare innovativo, parlando di business e affari seduti l’uno di fronte all’altro: un modo semplice e diretto di comunicare tra imprese e imprenditori, di sperimentare un modo informale per confrontare idee e progetti. Insomma, nell’era della crescente digitalizzazione e del sempre più rilevante apporto delle realtà virtuali, forse ritrovare una dimensione di rapporto diretto attraverso la convivialità può aiutare a rafforzare un sistema di relazioni umane. Relazioni che rimangono pur sempre il cuore del nostro agire» spiega.

L’iniziativa, che potrebbe presto essere replicata in altre realtà territoriali, si è tenuta alla Dora Sarchese Winery di Ortona. Singolare la modalità di svolgimento di un evento alla cui realizzazione hanno dato un originale contributo la vicepresidente di CNA Giovani Imprenditori Abruzzo, Daniela Giangreco, e l’attore Marcello Sacerdote con il suo “Cuntaterra”: tra una portata e l’altra, tutti i commensali cambiano tavolo, mischiandosi tra loro: nuovi incontri, altre idee, altre esperienze a confronto. Diversi i dirigenti presenti all’incontro: il presidente e il direttore regionali di CNA Abruzzo, Savino Saraceni e Graziano Di Costanzo, il presidente e la direttrice della CNA di Chieti, Giuseppe Troilo e Letizia Scastiglia.