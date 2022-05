Roseto, selezione del personale: sottoscritto l’accordo con Asmel

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Con Delibera di Giunta n. 152 del 9 maggio 2022 il Comune di Roseto degli Abruzzi è tra i primi sottoscrittori, con oltre 220 enti in tutto il Paese, dell’accordo con ASMEL (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali), associazione senza scopo di lucro con sede in Gallarate per la gestione associata della formazione di elenchi di idonei per le assunzioni di personale di cui all’articolo 3 bis del D.L. n. 80-2021. L’Avviso di selezione per vari profili professionali è rivolto a tutti i cittadini e la candidatura è più facile e veloce rispetto al classico concorso pubblico.

A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarà possibile inoltrare la domanda di candidatura esclusivamente attraverso la piattaforma www.asmelab.it, con accesso tramite SPID. La procedura è attiva dal 12 aprile al 12 maggio. I profili professionali per i quali è possibile candidarsi sono i seguenti: Istruttore Direttivo Amministrativo – Cat. D, Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile – Cat. D, Istruttore Direttivo Contabile – Cat. D, Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D, Istruttore Direttivo di Vigilanza – Cat. D, Istruttore Direttivo Informatico – Cat. D, Istruttore Direttivo – Assistente Sociale – Cat. D, Istruttore Direttivo – Agronomo – Cat. D, Esperto rendicontazione – Cat. D, Istruttore Amministrativo – Cat. C, Istruttore Amministrativo – Contabile – Cat. C, Istruttore di Vigilanza – Cat. C, Istruttore Tecnico – Geometra – Cat. C, Istruttore Informatico – Cat. C, Educatore Asilo Nido – Cat. C.

La prova selettiva relativa a ciascun profilo prescelto consiste in quiz a risposta multipla e si svolge da remoto. Per tutte le informazioni si rinvia al link: https://www.asmel.eu/elencodiidonei. Contatti: 081/7504515 asmelab.candidati@asmel.eu.

“Grazie all’adesione a questo accordo, che non vincola e non comporta alcun onere per il nostro Comune, potremo scegliere di attingere dalle graduatorie dei concorsi stipulate da questa importante associazione che, a livello italiano, coadiuva gli enti locali, snellendo le procedure di assunzione di personale qualificato in settori cardine come quelli sopraindicati” spiegano il Sindaco di Roseto degli Abruzzi Mario Nugnes e l’Assessore al Personale Zaira Sottanelli. “Invitiamo quindi tutti i cittadini e le persone interessate a partecipare alle selezioni che saranno realizzate dalla piattaforma di ASMEL”.