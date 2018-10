Roseto degli Abruzzi, identificato e denunciato scippatore

ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) – Lunedì scorso una 78enne , dopo aver fatto la spesa, stava ritornando a casa percorrendo una strada della zona sud di Roseto. Ad un certo punto veniva affiancata da uno sconosciuto alla guida di un’autovettura, che con la scusa di chiedere delle informazioni stradali, si avvicinava alla vittima e con mossa repentina le strappava di mano la borsa contenente 50 euro, documenti ed effetti personali.

L’anziana donna si recava subito presso la caserma dei Carabinieri di Roseto degli Abruzzi e, sebbene turbata dall’accaduto, forniva ai militari ogni informazione utile, descrivendo in maniera accurata sia il veicolo, sia le caratteristiche somatiche del malvivente. Nel contesto dell’attività investigativa i Carabinieri della Stazione di Roseto hanno acquisito probanti elementi di colpevolezza nei confronti di un 36enne del luogo, già noto per fatti di giustizia, che a seguito di perquisizione è stato trovato in possesso dell’intera refurtiva, che è stata restituita alla legittima proprietaria. L’uomo è stato segnalato in stato di libertà alla Procura della Repubblica del Tribunale di Teramo con l’accusa di furto con strappo.