Roseto Roundnet: nasce l’associazione sportiva dilettantistica

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Nata dall’idea di un gruppo di amici di trasformare la passione per un gioco in una vera e propria disciplina da praticare a livello agonistico, l’ASD Roseto Roundnet vede ufficialmente la sua costituzione il 21/03/2023. Il Roundnet è uno sport di squadra che si gioca 2 contro 2 semplicemente con un set apposito (un piccolo trampolino con una rete elastica tesa su di esso) ed una pallina specifica (di gomma e poco più grande di una pallina da tennis).

Lo scopo è quello di far rimbalzare la palla sulla rete ad ogni scambio (in cui ciascuna squadra può effettuare massimo tre tocchi, come nella pallavolo), pena la perdita del punto e tipicamente si svolgono partite a 15 o 21 punti. Ci sono delle posizioni di partenza fisse da cui vengono effettuate la battuta e la ricezione tuttavia appena la palla viene battuta non ci sono più limiti e si gioca a 360° intorno al set.

Si tratta di uno sport immediato da imparare che grazie alle sue caratteristiche e alle sue regole ha una serie di benefici importantissima: sviluppa riflessi, rapidità e forza nelle gambe, coordinazione oculomotoria, propriocezione del corpo nello spazio, spirito di squadra, rispetto degli avversari e molto altro ancora.

“L’intento della nostra associazione è innanzitutto quello di diffondere la conoscenza e la pratica della disciplina sportiva del Roundnet a livello locale, principalmente a scopo ricreativo e aggregativo. In secondo luogo intendiamo, al seguito di altre associazioni già esistenti sul territorio italiano, promuovere il Roundnet come disciplina agonistica, lavorando sia sul fronte burocratico per il riconoscimento della stessa da parte del CONI, sia sul fronte pratico mediante la promozione di tornei, campionati e selezioni nazionali.

Infine ma non per importanza, nel nostro programma ci sono tante attività collaterali che riguardano la disciplina del Roundnet e che al momento sono in incubazione ma che ci auguriamo possano vedere presto la luce, come progetti scolastici, progetti rivolti a persone con disabilità, progetti di inclusione per migranti e rifugiati, e molto altro ancora. La nostra campagna di tesseramento è aperta a persone di qualsiasi età e genere, con la presente siamo lieti di invitare la comunità a venirci a trovare per provare il gioco insieme a noi, per assistere senza impegno ad un allenamento o per offrirci aiuto e supporto in qualsiasi forma”.