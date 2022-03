Roseto, migliorie viabilità: posizionati paletti stradali su via Puglie

ROSETO DEGLI ABRUZZI – L’Amministrazione comunale è al lavoro per mettere in campo una serie di importanti migliorie legate alla viabilità nella zona di viale Europa. “La scorsa settimana, assieme al Consigliere delegato Valentina Vannucci e all’Assessore Zaira Sottanelli abbiamo avuto un incontro molto costruttivo con un cittadino della zona che, a nome degli altri residenti, è venuto a segnalarci alcuni problemi legati alla viabilità, offrendoci al contempo anche una soluzione molto interessante che ora passerà al vaglio dell’Amministrazione e degli uffici competenti” spiega il primo cittadino rosetano.

L’intera zona di viale Europa è al centro di diversi ragionamenti riguardo all’ipotesi di un miglioramento della viabilità ottimizzando l’utilizzo della carreggiata con la definizione di una nuova segnaletica ad hoc. “Ogni intervento sarà comunque discusso all’interno del primo Consiglio di Quartiere non appena sarà operativo affinché ogni scelta sia pienamente condivisa da tutti. Al momento siamo lieti che la scelta di realizzare gli attraversamenti pedonali protetti sia stata molto apprezzata dai residenti”.

Intanto, nella vicina via Puglie, nei pressi dell’incrocio nei pressi dell’Ufficio Postale, sono stati posizionati degli appositi paletti stradali per scongiurare la sosta selvaggia nell’area che creava parecchi disagi alla circolazione.

“Si tratta di un problema che andava avanti a diverso tempo tant’è che il Comune aveva ricevuto in tal senso sollecitazioni sia da parte dei residenti che dagli autisti dei autobus e mezzi pesanti che avevano serie difficoltà a svoltare in questa arteria” sottolinea la Consigliera delegata alla viabilità e all mobilità sostenibile Valentina Vannucci.