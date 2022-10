Roseto, digitalizzazione: più di mezzo milione di euro messi a disposizione

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Più di mezzo milione di euro per portare il Comune di Roseto nell’Era digitale e nel futuro. Sono i fondi messi a disposizione da diversi avvisi pubblici ministeriali, del Dipartimento della Trasformazione Digitale che l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mario Nugnes è riuscita ad intercettare e che saranno tra le voci della prossima variazione di Bilancio che sarà portata all’attenzione del Consiglio Comunale per l’approvazione. Finanziamenti, tutti, rientranti all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Nello specifico, entreranno nelle casse del Comune circa 16mila euro per il potenziamento dei servizi comunali offerti tramite l’App “IO”: un unico punto di accesso per interagire in modo semplice e sicuro con i servizi pubblici locali e nazionali, direttamente dallo smartphone.

Una delle somme più consistenti, pari a 252mila euro, riguarda invece l’investimento per l’abilitazione al Cloud per le pubbliche amministrazioni locali: servizi pubblici che garantiscono ai cittadini maggiore affidabilità, sicurezza e rispetto della privacy. Sono servizi progettati in maniera innovativa che consentono economie di scala e favoriscono una riqualificazione della spesa pubblica.

L’altra somma consistente, ovvero 280mila euro, è quella che riguarda la voce “esperienza del cittadino nei servizi pubblici” e, quindi, l’investimento per i servizi di cittadinanza digitale. L’obiettivo è quello di facilitare a cittadini e imprese la fruizione dei servizi della Pubblica Amministrazione, rendendola più vicina e accessibile agli utenti.

Infine, arriveranno altri 11mila euro, per migliorare ed implementare il servizio “PagoPa”: la piattaforma nazionale che permette di scegliere, secondo le tue abitudini e preferenze, come pagare tributi, imposte o rette verso la Pubblica Amministrazione e altri soggetti aderenti che forniscono servizi al cittadino.

“Va avanti a grandi passi il percorso che sta portando il nostro Comune verso l’era digitale – affermano il Sindaco Mario Nugnes e l’Assessore alla Transizione Digitale Francesco Luciani – Grazie a questi fondi, che saranno portati nella prossima Variazione di Bilancio, riusciremo ad implementare i servizi già esistenti e ne realizzeremo di nuovi nell’esclusivo interesse della cittadinanza rosetana. Sarà più semplice, infatti, interfacciarsi con l’Ente, svolgere le pratiche e fruire dei servizi pubblici. Inoltre, anche per i nostri uffici, sarà meno complicato accedere e condividere dati a lavori. Insomma, un bel taglio alla burocrazia che penalizza troppo spesso la macchina pubblica. Ancora una volta, la nostra Amministrazione di dimostra pronta e attenta nell’intercettare i fondi provenienti dal Pnrr, non solo nel campo dell’edilizia ma anche nel settore immateriale della digitalizzazione che rappresenta una delle sfide del futuro”.