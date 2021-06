Roseto degli Abruzzi, ultimo giorno di vaccini per i volontari

ROSETO DEGLI ABRUZZI – “Il 16 Giugno 2021 le guide del borsacchio terminano il servizio volontario al centro vaccinale del comune di Roseto degli Abruzzi. Uno sforzo lungo mesi che ha portato a circa 9000 somministrazioni e che ha visto coinvolti più di cento volontari. Uno sforzo reso possibile dalla solidarietà e da una rete di collaborazioni con IlBuonVicinato, Guardia Ambientali, Protezione Civile e Croce Rossa.

Queste poche righe sono un doveroso ringraziamento a questi generosi volontari che hanno sacrificato tempo e messa tutta la passione possibile per aiutare la comunità in questi momenti difficili.

Una sfida nata in un gruppo ampio ma specializzato in ambiente e tutela della natura. Ricorderemo tutti questi giorni faticosi ma unici in cui abbiamo ascoltato e messi a disposizione dei fragili, anziani e persone in difficoltà.

Abbiamo tutti noi ascoltato storie, racconti ed affrontato problemi inaspettati. Ci scusiamo per alcuni disservizi ma in ogni situazione abbiamo cercato di risolvere ogni questione con il sorriso.

Queste poche righe hanno solo un fine: ringraziare tutti coloro che hanno risposto all’appello per diventare volontari. Un piccolo esercito di pace che senza strumenti è riuscito a superare ostacoli spesso imprevisti. Un grazie doveroso ai medici, infermieri, farmacisti ed al personale sanitario, agli addetti del comune e a tutti coloro che si sono prestati. Poche parole per dire grazie. Nelle emergenze o difficoltà si vede il valore di una comunità e come sempre Roseto risponde con il cuore” sono queste la parole di Marco Borgatti – Presidente Guide del Borsacchio.