Roseto degli Abruzzi, interruzione elettrica a febbraio: ecco quando

ROSETO DEGLI ABRUZZI – E-distribuzione ha comunicato che, nel territorio comunale nei giorni dal 12 al 17 febbraio (esclusa domenica 13 febbraio) e nella fascia oraria tra le 8:30 e le 16:30, si verificheranno una serie di interruzioni nella distribuzione dell’energia elettrica a causa di una serie di lavori sugli impianti. Queste le giornate e le aree interessate agli interventi:

SABATO 12 FEBBRAIO ORE 8:30 – 16:30

v di iorio 14, 1, da 15 a 19, da 23 a 25, sn, cant

con padune 7, da 7/b a 9/b, sn

LUNEDI’ 14 FEBBRAIO ORE 8:30 – 16:30

con colle d.corte da 18a a 20a, 23, sn

v cascella sn

loc piana d.ulivi da 2 a 6, 12, 32, da 1 a 3, da 7 a 17, da 17/c a 19, sn, cant, sn

con piana grande da 2 a 6, da 10 a 12, da 1 a 5, da 9 a 11, sn

con s.stefano da 2 a 4, da 1 a 3, sn, cant

con piana grande 25, sn

v fonte d.marina sn

con piana grande cant

v antonelli 8, 18

v le quote sn

con giardino sn

con piane vomano 34, da 33 a 35, sn

con 1 spinaci 2, da 20 a 22, 21, sn

v saliceti da 8 a 8a, 3, sn

v cascella 5, da 9 a 19, sn

v val vomano 2, 5, sn, cant

v averardi 6, 10, 1, 7, sn

v montauti 4, da 5 a 7

v melarangelo 6, 3, sn

con s.giovanni 1

con centovie. da 4 a 8, da 12 a 18, da 3 a 9, da 15a a 17, sn

con tanesi da 2 a 6, da 6b a 12, 22, da 1 a 11, 19, sn

con cortino. da 2 a 6, da 1 a 3, 45, sn

con frischia. 2, 6, da 3 a 5, 11, sn

con frischia. da 6 a 8, 1a, 9, sn

con polo grande da 4 a 4a, 3, sn

con centovie. 4, da 1 a 5, 9, sn

con sorbo 6, da 3 a 5, sn

con volpe da 1 a 3, sn

via specola della sn

con solagne. 1, 7, sn

con frischia sn

con cortino sn

v s. rocco 4

con perilli 1

con giardino 2, da 6 a 8, da 12 a 22, da 30 a 32, da 1 a 5, 9, da 13 a 21, 31, sn, tim

con padune 2/a, da 6 a 8, da 12 a 16, da 3 a 5, da 13/a a 15a, 19, sn, cant

con giardino 10, 20, 24, da 28 a 30, da 19 a 21, da 25 a 29, sn

con belsito. 4, da 8 a 14, 18, da 3 a 15, 27, sn

con belsito. 16, da 20 a 22, da 19 a 21, sn

con belsito. da 24 a 34, da 25 a 33, sn

con spinaci-2 10, da 14 a 16, 62, 15, sn

con colle d.corte 2, da 3 a 3a, 21, sn

con colle d.corte da 23 a 23a, sn

con 1 spinaci da 15a a 17a, sn

con giardino da 32/b a 34, sn

con polo grande 2, 1, sn

con s.giovanni sn, cant

con s.liberatore 5, sn

v nazionale adr. sn

con giardino 34, 33, sn

v degl acquaviva 26

con s.liberatore 8, 7

loc piana d.ulivi sn

v colle patito sn

MARTEDI’ 15 FEBBRAIO ORE 8:30 – 16:30

con colle d.corte da 18a a 20a, 23, sn

v cascella sn

loc piana d.ulivi da 2 a 6, 12, 32, da 1 a 3, da 7 a 17, da 17/c a 19, sn, cant, sn

con piana grande da 2 a 6, da 10 a 12, da 1 a 5, da 9 a 11, sn

con s.stefano da 2 a 4, da 1 a 3, sn, cant

con piana grande 25, sn

v fonte d.marina sn

con piana grande cant

v antonelli 8, 18

v le quote sn

con giardino sn

con piane vomano 34, da 33 a 35, sn

con 1 spinaci 2, da 20 a 22, 21, sn

v saliceti da 8 a 8a, 3, sn

v cascella 5, da 9 a 19, sn

v val vomano 2, 5, sn, cant

v averardi 6, 10, 1, 7, sn

v montauti 4, da 5 a 7

v melarangelo 6, 3, sn

con s. giovanni 1

con centovie. da 4 a 8, da 12 a 18, da 3 a 9, da 15a a 17, sn

con tanesi da 2 a 6, da 6b a 12, 22, da 1 a 11, 19, sn

con cortino. da 2 a 6, da 1 a 3, 45, sn

con frischia. 2, 6, da 3 a 5, 11, sn

con frischia. da 6 a 8, 1a, 9, sn

con polo grande da 4 a 4a, 3, sn

con centovie. 4, da 1 a 5, 9, sn

con sorbo 6, da 3 a 5, sn

con volpe da 1 a 3, sn

via specola della sn

con solagne. 1, 7, sn

con frischia sn

con cortino sn

v s.rocco 4

con perilli 1

con giardino 2, da 6 a 8, da 12 a 22, da

30 a 32, da 1 a 5, 9, da 13 a 21, 31, sn, tim

con padune 2/a, da 6 a 8, da 12 a 16, da 3 a 5, da 13/a a 15a, 19, sn, cant

con giardino 10, 20, 24, da 28 a 30, da 19 a 21, da 25 a 29, sn

v di iorio 14, 1, da 15 a 19, da 23 a 25, sn, cant

con belsito. 4, da 8 a 14, 18, da 3 a 15, 27, sn

con belsito. 16, da 20 a 22, da 19 a 21, sn

con belsito. da 24 a 34, da 25 a 33, sn

con spinaci-2 10, da 14 a 16, 62, 15, sn

con colle d.corte 2, da 3 a 3a, 21, sn

con colle d.corte da 23 a 23a, sn

con 1 spinaci da 15a a 17a, sn

con giardino da 32/b a 34, sn

con padune 7, da 7/b a 9b, sn

con s. giovanni sn, cant

con polo grande 2, 1, sn

con s.liberatore 5, sn

con giardino 34, 33, sn

v nazionale adr. sn

v degl acquaviva 26

MERCOLEDI’ 16 FEBBRAIO ORE 8:30 – 16:30

con s.giovanni da 2 a 4, 8, da 1 a 3, da 7 a 9

v averardi 6, 14, 3, sn

con s.lucia. 34, 35, sn

v q.ercole 8, sn

con 1 spinaci 8/a, 16b, 3, 17, 25, sn

con piane vomano 29, sn

v val vomano 38, sn

con s.giovanni 37, sn

v saliceti 18, 19

con s.giovanni sn

con spinaci-2 sn

v salara 28, 27

GIOVEDI’ 17 FEBBRAIO ORE 8:30 – 16:30

con s.giovanni da 2 a 4, 8, da 1 a 3, da 7 a 9

v averardi 6, 14, 3, sn

con s.lucia. 34, 35, sn

v q.ercole 8, sn

con 1 spinaci 8/a, 16b, 3, 17, 25, sn

con piane vomano 29, sn

v val vomano 38, sn

con s.giovanni 37, sn

v saliceti 18, 19

con s.giovanni sn

con spinaci-2 sn

v salara 28, 27

Come ricordato da e-distribuzione nelle sue comunicazioni durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto vi invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori. Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio potete consultare il sito E-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E…) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la app gratuita per smartphone di e-distribuzione. Per segnalare un guasto potete invece rivolgervi al Numero Verde 803.500.

“E-distribuzione si scusa per i disagi che saranno causati alla cittadinanza in questi giorni, ma ci ha assicurato che i lavori serviranno per rendere più efficienti gli impianti e migliorare quindi il servizio” spiega il Sindaco di Roseto degli Abruzzi Mario Nugnes. “Intanto, grazie ai buoni rapporti instaurati con la governance dell’azienda, siamo riusciti ad avere comunicazioni più attente e puntuali al fine di poter informare, con congruo anticipo, la cittadinanza”.