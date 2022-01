Roseto degli Abruzzi, approvato il bilancio di previsione 2022/24

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Dopo un Consiglio Comunale “fiume”, durato circa 16 ore e conclusosi stamane poco prima delle ore sette, è stato approvato, con i voti della maggioranza, il Bilancio di previsione 2022/24 del Comune di Roseto degli Abruzzi.

“Si tratta di un importante risultato centrato, con grande tenacia, dalla nostra squadra che, malgrado gli oltre 1.700 emendamenti presentati da parte dell’opposizione, molti dei quali palesemente ostruzionistici come confermato durante il dibattito da alcuni consiglieri, è riuscita a portare a casa l’approvazione del Bilancio entro i tempi previsti dalla legge” dichiara, soddisfatto, il Sindaco di Roseto degli Abruzzi Mario Nugnes. “Questo ci consentirà, cosa non da poco, di essere immediatamente operativi, senza dover procedere in dodicesimi, con importanti lavori pubblici, manutenzioni, rafforzamento e implementazione del personale in settori strategici ormai ridotti all’osso, e programmazione della futura stagione turistica primaverile ed estiva”.

“Un plauso particolare lo voglio rivolgere, per il grande lavoro svolto in questi primi tre mesi dal nostro insediamento, all’intera squadra, alla Giunta ed ai Consiglieri perché questo risultato è frutto del lavoro di tutti – prosegue il primo cittadino rosetano – una squadra che ha dimostrato in questi mesi e, in particolare ieri, quando dinanzi alle continue provocazioni e anche agli attacchi personali, hanno saputo rispondere sempre a modo e a tono, non cadendo in provocazioni “ad personam” che nulla hanno a che vedere con gli interessi della collettività”.

“Il Bilancio di Previsione 2022/24 che abbiamo portato ad approvazione parte da un’attenta e mirata pianificazione delle necessità riscontrate” spiega l’Assessore al Bilancio Zaira Sottanelli. “Entrando nello specifico abbiamo rimodulato la spesa del personale al fine di inserire forze fresche, in particolare in quei settori rimasti sforniti a causa del mancato turn-over degli ultimi anni, consapevoli che la macchina amministrativa ha necessità di ulteriore personale in settori strategici e vitali. Grande attenzione è stata data, nella programmazione del Bilancio, alle manutenzioni ordinarie e straordinarie che, grazie ai fondi stanziati, potranno essere più puntuali e interessare, finalmente, l’intero territorio, frazioni comprese a differenza di quanto veniva fatto in passato”.

“Per quanto riguarda poi urbanistica e lavori pubblici abbiamo scelto di pianificare, in maniera attenta e oculata, la Roseto di domani segnando quelle che sono le priorità che il territorio ci chiedeva, senza però dare spazio a progetti faraonici e irrealizzabili al solo fine gettare fumo negli occhi sulla cittadinanza” conclude Zaira Sottanelli. “Ovviamente quello che abbiamo approvato, dopo un lungo Consiglio, è un Bilancio 2022/24 su cui lavoreremo costantemente, pronti a fare variazioni e miglioramenti nel momento in cui ci renderemo conto che questi porteranno vantaggi alla collettività”.

“Il Bilancio è uno strumento fortemente politico che ogni Amministrazione presenta avendo bene in mente il futuro che vuole delineare per il proprio territorio – conclude il Sindaco Nugnes – noi siamo fortemente convinti di aver imboccato la strada giusta, ovviamente chiediamo pazienza alla collettività certi che presto potremo cogliere i frutti di quanto è stato seminato”.