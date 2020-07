Roseto d’Autore 2020, il programma completo

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Al via lunedì sera la terza edizione di Roseto d’Autore. La rassegna dedicata a cantautori emergenti ed indipendenti provenienti da tutt’Italia è in programma il 3 e il 4 agosto dalle ore 22 al lido Mediterraneo di Roseto (Lungomare Trento 2, nei pressi della rotonda nord).

In ciascuna delle due serate, presentate da Francesca Martinelli, si esibiranno dal vivo quattro artisti già noti agli addetti ai lavori e conosciuti nell’ambito della musica indipendente nazionale.

La manifestazione, diretta dal musicista e compositore Morgan Fascioli, funge anche da occasione per confrontare idee e progetti, creando possibili sinergie per eventuali futuri lavori da svolgere l’uno al fianco dell’altro. Di scena nella giornata inaugurale due artisti del panorama teramano già conosciuti ed apprezzati quali Azzurra Sorgentone e Nanco. In programma altri momenti dall’alto profilo qualitativo con le performance del marchigiano Kriss e della cantautrice milanese Pellegatta.

Sarà l’atriana trapiantata a Roma Edy Paolini ad aprire la seconda serata, che vedrà esibirsi poco più tardi un altro musicista abruzzese, Giuseppe Di Paolo, oltre alla palermitana Sara Romano. La terza edizione della kermesse rosetana si concluderà con uno special guest, il chitarrista e cantautore Setak. Pseudonimo di Nicola Pomponi, nel 2019 ha conquistato con l’album “Blusanza” (interamente cantato in lingua abruzzese ma dalle sonorità internazionali) il “Premio Loano” come miglior disco Under 35.

L’ingresso è libero. N.B: si raccomanda la prenotazione: 349/5253175; Whatsapp 320/6935772

ROSETO D’AUTORE PROGRAMMA 2020

3 AGOSTO

AZZURRA SORGENTONE

KRISS

PELLEGATTA

NANCO

4 AGOSTO

EDY PAOLINI

GIUSEPPE DI PAOLO

SARA ROMANO

SPECIAL GUEST – SETAK