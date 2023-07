Roseto, convocato tavolo dell’inclusione e disabilità per confronto con RFI

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il Comune di Roseto degli Abruzzi ha convocato per giovedì 06 luglio, alle ore 15:00 presso la Sala Consiliare del Municipio, i rappresentanti del Tavolo dell’Inclusione e della Disabilità per una Video-Call con i referenti di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) che si stanno occupando dei progetti legati all’abbattimento delle barriere architettoniche presso la Stazione Ferroviaria di Roseto degli Abruzzi.

“Si tratta di un importante incontro, a cui è stato invitato anche l’intero Consiglio Comunale e la Giunta, che ha come obiettivo principale quello di aggiornare i presenti sulle interlocuzioni portate avanti, in questi mesi, con i vertici e i progettisti di RFI a proposito dell’abbattimento delle barriere architettoniche nella nostra stazione ferroviaria, illustrare i progetti su cui si sta lavorando e, soprattutto, coinvolgere tutti gli attori presenti al Tavolo con l’obiettivo di avere il loro parere, il loro punto di vista, così da portare ai tecnici di RFI eventuali proposte migliorative per rendere il progetto ancora più moderno e funzionale” sottolineano il Sindaco di Roseto degli Abruzzi Mario Nugnes, l’Assessore alle Politiche Sociali Francesco Luciani, il Consigliere delegato al P.E.B.A. (Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche) Paolo De Nigris e la Consigliera delegata in materia di misure a sostegno dei diversamente abili Simona Di Felice.

“In questi mesi l’Amministrazione ha portato avanti una fruttuosa e proficua interlocuzione con RFI, che non possiamo che ringraziare per la grande attenzione dimostrata nei confronti di Roseto degli Abruzzi e delle sue esigenze, anche per quanto riguarda altre tematiche, come ad esempio la rimodulazione dei sottopassi, e siamo certi che, in tempi celeri, grazie anche al contributo fattivo che potrà portare il Tavolo dell’Inclusione e della Disabilità potrà prendere il via la fase di progettazione della riqualificazione della nostra Stazione Ferroviaria e l’abbattimento delle barriere architettoniche presenti” concludono gli amministratori rosetani.