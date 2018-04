Roseto chiude con una sconfitta la stagione al PalaMaggetti

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Gli Sharks escono sconfitti dal PalaMaggetti nell’ultimo match casalingo della regular season ( ultima gara sarà a Verona, e poi playout ) contro la De’Longhi Treviso. Privi di Casagrande, Ogide e Contento, i biancazzurri si sono battuti fino all’ultimo, ma hanno potuto ben poco contro la corazzata veneta, arrivata in Abruzzo per chiudere il discorso terzo posto e prepararsi al meglio per la post season: miglior marcatore di serata Matt Carlino con 35 punti e nove triple, buona anche la gara di Zampini e Di Bonaventura, mentre da dimenticare la serata dalla lunetta per gli Sharks, con un brutto 7/25 totale; dall’altra parte partitona del duo Antonutti –Brown, il primo con 29 punti, il secondo doppia-doppia da 24 e 11 rimbalzi ed un paio di schiacciate devastanti.

Coach Di Paolantonio all’ìnizio parte con Marulli – Carlino – Di Bonaventura – Lupusor e Infante sotto canestro, risponde Pillastrini ( che deve rinunciare a Lombardi e Swann, rimasti in Veneto causa infortuni ) con Sabatini – Musso – Imbrò – Antonutti – Brown: parte forte subito Treviso con un super Antonutti ( 11 nel solo primo quarto ) dopo appena 3 minuti minuti si è già sul + 9 per gli ospiti ( 3-12), mentre Roseto comincia a faticare già in difesa . Le cose migliori si vedono da Carlino ( 11 con tre triple a fine periodo ), Roseto prova a rientrare ma gli ospiti, giostrati alla grande da Sabatini ( tanti minuti per l’ex Ravenna data la non perfetta condizione fisica di Fantinelli ), ri-allungano chiudendo il primo quarto sul 21-30. Nel secondo parziale break rosetano di 9-0 firmato Zampini-Di Bonaventura , Treviso però è in un gran momento di forma, e nonostante le assenza riaccende il turbo con il solito Antonutti e Musso: contro-break ospite di 16-1, gli Sharks subiscono la potenza fisica dei trevigiani, soprattutto da John Brown, e all’intervallo il tabellone luminoso recita 43-60.

Ad inizio terzo parziale Carlino scuote i suoi con tre “bombe” di fila, l’americano ex Cremona arriva in un amen a quota 27 punti, mandando in tilt tutta la difesa di coach Pillastrini: il pubblico del PalaMaggetti applaude ed incita i biancazzurri, gli Sharks tornano a meno 9 con un canestro Di Bonaventura, ovviamente però comincia anche ad uscir fuori un po’ di stanchezza e Treviso ne approfitta rimettendo le mani prepotentemente sulla gara grazie al solito Brown, mai domo nell’area pitturata, con il giovane Rota che chiude sul 64-80 il periodo. Negli ultimi dieci minuti è vero e proprio garbage-time, con gli Sharks però che ci danno ancora dentro, con Di Paolantonio che si affida ad uno starting five giovanissimo: c’è anche spazio per Alessandrini e Palmucci, il primo classe 2001 mentre il secondo addirittura 2002, chiudendo addirittura gli ultimi tre minuti sul parquet e con Alessandrini che firma i primi punti della stagione. Il match finisce 80-98, prossimo match domenica 22 aprile a Verona per l’ultima giornata, mentre il 29 cominceranno i playout.

TABELLINO:

ROSETO SHARKS – DE’LONGHI TREVISO 80-98 ( 21-30, 22-30, 21-20, 16-18 )

Roseto: Carlino 35 , Ogide n.e. , Alessandrini 2 , Lupusor 3 , Contento n.e. , Di Bonaventura 9 , Palmucci , Lusvarghi 8 , Zampini 8 , Casagrande n.e. , Marulli 8 , Infante 7 All. Di Paolantonio

Treviso: Brown 24 , Sabatini 13 , Rota 5 , Bruttini 4 , Musso 8 , Antonutti 29 , Barbante , Poser 2 , Imbrò 8 , Fantinelli n.e. , Negri 5 , Leardini n.e. All. Pillastrini

NOTE: Tiri da 2: Roseto 17/33 ; Treviso 25/42

Tiri da 3: Roseto 13/31 ; Treviso 13/26

Tiri Liberi: Roseto 7/25 ; Treviso 9 /9

Rimbalzi: Roseto 31 ( 13 offensivi ) ; Treviso 33 ( 9 offensivi )

Assist: Roseto 17 ; Treviso 19

USCITI PER 5 FALLI: Brown ( Treviso )