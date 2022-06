Roseto, Centri Estivi 2022: bando per la concessioni contributi

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il Comune di Roseto degli Abruzzi ha pubblicato un avviso pubblico per la concessione di contributi per l’abbattimento del costo della retta per i Centri Estivi 2022 per bambini e ragazzi tra i 3 e i 13 anni. Il sostegno economico sarà accordato alle famiglie che risiedono sul territorio rosetano che intendono avvalersi dei Centri Estivi convenzionati in base all’ISEE, con il Comune che comparteciperà, con un budget pari a 26 mila euro fino ad esaurimento dei fondi, sia per i minori con disabilità che per quelli normodotati. Bisognerà presentare apposita domanda entro il 7 luglio all’ufficio URP o via PEC alla mail protocollogenerale@pec.comune.roseto.te.it e sarà possibile scaricare bando, allegati e documenti dall’Albo Pretorio del Comune di Roseto degli Abruzzi al seguente indirizzo (http://www.halleyweb.com/c067037/mc/mc_p_dettaglio.php).

“Roseto si conferma città solidale e vicina e attenta ai bisogni delle famiglie e, malgrado con la fine della pandemia il Governo non abbia ancora stanziato fondi per sostenere i Centri Estivi, proprio perché per noi il tempo è un fattore fondamentale l’Amministrazione si è impegnata prontamente per reperire nuove risorse dopo che, negli anni passati, erano state eliminate dal Bilancio comunale” dichiarano il Sindaco di Roseto degli Abruzzi Mario Nugnes e l’Assessore alle Politiche Sociali Francesco Luciani. “Circa un mese fa abbiamo avuto un proficuo incontro con cooperative, associazioni e ditte che gestiscono Centri Estivi per minori nel nostro territorio, con loro abbiamo affrontate le problematiche più stringenti e stabilito le priorità per venire incontro alle esigenze delle famiglie rosetane. A seguire abbiamo fatto un apposito bando per affidare i locali delle scuole per chi volesse utilizzarli ottenendo, in cambio, che i tre Centri Estivi accogliessero gratuitamente 5 minori ciascuno di quelli che saranno segnalati dai servizi sociali”.

“In questo bando abbiamo voluto dare un’attenzione particolare ai ragazzi con disabilità e alle loro famiglie – spiegano Nugnes e Luciani – se infatti per molti l’estate è un periodo di vacanze e spensieratezza spesso per alcune di queste famiglie diventa un periodo invece assai complesso dove è difficoltoso coniugare le varie esigenze. Sulla scorta di questo ci siamo impegnati per dare una risposta concreta ai loro bisogni, sperando di riuscire a fornire quel supporto di cui hanno bisogno, nell’ottica di garantire ai loro ragazzi il miglior servizio possibile”.

“Oggi siamo molto soddisfatti perché anche questa estate le famiglie rosetane avranno un servizio di qualità, distribuito a Roseto come nelle frazioni e potranno usufruire, qualora ne avranno bisogno, di un importante contributo pubblico che possa sostenere le famiglie in difficoltà in questo momento storico non facile” concludono gli amministratori rosetani. “Siamo inoltre in attesa e decisamente fiduciosi che possa arrivare un ulteriore contributo dalla Protezione Civile regionale visto che, nel corso di un incontro avuto a Roseto con il Direttore Mauro Casinghini nel quale gli abbiamo esposto le criticità nell’accoglienza dei minori ucraini presenti sul nostro territorio, abbiamo presentato un interessante progetto per favorire l’integrazione di questi ragazzi ospitati a Roseto chiedendo un contributo fattivo che ci consentirà di avere maggiori posti nei Centri Estivi con un rapporto di 1 a 1 tra minori ucraini e minori italiani, andando così ad aumentare i posti e a favorire l’integrazione tra i diversi minori”.