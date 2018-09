Roseto, basket: successo nel test contro Montegranaro

Vittoria conquistata nel finale. Sherrod e Bushati a riposo precauzionale, Simonovic impegnato con la nazionale. Weekend al PalaMaggetti per il “Trofeo Lido delle Rose”

ROSETO DEGLI ABRUZZO – Vittoria al fotofinish per gli Sharks contro Montegranaro, nel sesto test pre-season (cinque vittorie e una sola sconfitta), con Amoroso e compagni che vengono battuti col punteggio di 80-79 ( anche se a ogni quarto il tabellone veniva azzerato). Senza Sherrod e Bushati lasciati a riposo precauzionale da coach D‘Arcangeli e con Simonovic ancora in Nazionale montenegrina, a fare la voce grossa sono Rodriguez e Person, migliori marcatori rispettivamente con 20 e 15 punti. I marchigiani, privi di Mastellari, hanno avuto nel duo Simmons-Corbett 28 punti, oltre ad un ottimo Testa e un concreto Negri.

Se i primi due quarti si sono giocati sul filo dell’equilibrio (42-44 totale ), la Poderosa approfitta di alcune disattenzioni difensive, convertite in canestri in contropiede, per scappare all’inizio del secondo quarto e trovare la doppia cifra di vantaggio con Corbett ed Amoroso. Roseto non segna praticamente per due minuti abbondanti ( saranno 11 a fine periodo i punti ), Eboua e Rodriguez provano a diminuire il gap, ma la tripla di Treier chiude la frazione sul 53-63. Gli Sharks ritrovano l’energia negli ultimi 10’ ( spinti anche dal pubblico biancazzurro), Penè ( ottima la gara del classe 2002 ) e Person spronano i suoi, mentre il solito e indiavolato Rodriguez con due canestri impossibili fa rimette in carreggiata la truppa di D’Arcangel : Person firma il sorpasso, Akele per il +5, ma Montegranaro non ci sta e Testa ristabilisce il tutto, seguito da Amoroso. Ancora Person con una tripla per il 77-77, Simmons va di tap in e sul ribaltamento Corbett commette fallo su Rodriguez oltre la linea dei 6,75, con il numero 8 rosetano che un perfetto 3/3 per il +1 ( 80-79 ) finale con cui si conclude il match, con la Poderosa che sbaglia l’ultimo tiro della vittoria.

Prossimo appuntamento sabato 15 e domenica 16 settembre al PalaMaggetti, per l’edizione numero 73 del “Trofeo Lido delle Rose”, oltre ad esserci sempre nella giornata di sabato la presentazione ufficiale dei nuovi Sharks a tutta la città.

TABELLINO:

ROSETO SHARKS – PODEROSA MONTEGRANARO 80-79 (16-20, 26-24, 11-19, 27-16)

Roseto Sharks: Visintin n.e. , Klaczek n.e. , Person 15 , Rodriguez 20 , Ianelli n.e. , Penè 6 , Nikolic 5 , Eboua 11 , Nzosa 4 , Menalo , Bayehe 2 , Akele 9 , Panopio n.e. , Pierich 8 All. D’Arcangeli

Montegranaro: Treier 8 , Angellotti n.e. , Testa 11 , Simmons 15 , Palermo 6 , Petrovic 2 , Negri 12 , Corbett 13 , Amoroso 10 , Traini 2 All. Pancotto