Roseto Basket 20.20 con il PSE Basket per la 2° amichevole preseason

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il Roseto Basket 20.20 è pronto alla seconda uscita della preseason. Domani, sabato 9 settembre, Lestini e compagni saranno infatti di scena in quel di Porto Sant’Elpidio contro la PSE Basket. Militante nella nuova Serie C, la formazione marchigiana è una delle più longeve rappresentanti della pallacanestro regionale, visti i 70 anni di attività. È reduce dalla semifinale di C Gold persa contro la Robur Osimo e si approccia alla nuova stagione con la voglia di provare a fare meglio, con tante conferme e aggiunte importanti. Il test darà dunque importanti riscontri sula crescita del gruppo di coach Francani, che già a Teramo ha fatto vedere tanti minuti di basket intenso e qualitativo ed è chiamato a fare passi avanti, in vista del sempre più vicino inizio di campionato. La palla a due verrà alzata alle ore 17 al Palasport di Via Ungheria di Porto Sant’Elpidio.

