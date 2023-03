Roseto Basket 20.20 – New Fortitudo Isernia: dove vedere la diretta

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Secondo impegno interno consecutivo per il Roseto Basket 20.20, che domani, sabato 18 marzo, alle ore 20 ospita la New Fortitudo Isernia per la 4^ giornata della fase a orologio. Si tratta di un vero e proprio scontro diretto, dal momento che i molisani hanno 32 punti in classifica, solo due in meno della Braderm, e stanno tenendo il passo delle prime tre. Le speranze di centrare il primo posto di coach Andrea Forgione passano, dunque, da questi 40’, che si preannunciano equilibrati come i primi due incroci della stagione: al PalaMaggetti servì un supplementare, al Pala Fraraccio furono decisivi due liberi di Tsonkov a fil di sirena. Servirà dunque la migliore Roseto, su entrambi i lati del campo, per portare a casa la posta in palio.

Isernia vanta una striscia di 9 vittorie consecutive e insieme alla Braderm è l’unica imbattuta del girone nel nuovo anno; è anche l’unica ad aver sbancato il parquet de L’Aquila in uno dei turning point della stagione. Già questo fa capire la difficoltà di affrontare il lungo e qualitativo roster molisano, in gran parte confermato dalla passata annata. È un gruppo che fa della coralità il suo punto forte, con sette uomini che segnano almeno 7.4 punti a gara, ma ha anche dei solisti che possono decidere gli incontri. Tra questi capitan Compagnoni, tra i migliori assistman del campionato, la guardia tiratrice Guzzon, autore di sei triple nei primi 20’ all’andata, e le ali Tsonkov e Raicevic, atleta per eccellenza. Anche tra i più giovani c’è molta qualità, ad esempio nell’esterno Indelicato e nell’ala Batalskyi, rispettivamente classe 2002 e 2003.

Coach Ernesto Francani presenta così la gara: “Siamo arrivati al momento decisivo della stagione e dobbiamo giocare partite all’altezza della nostra posizione in classifica. Domani affrontiamo una squadra molto valida e in grande forma: avremo bisogno di grande applicazione difensiva per non far prendere fiducia ai loro tiratori. Dovremo gestire bene eventuali vantaggi che accumuleremo nei primi minuti”.

Appuntamento quindi a domani, sabato 18 marzo, alle ore 20 al PalaMaggetti con ingresso gratuito. La gara sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Roseto Basket 20.20.