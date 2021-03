Roseto, Arena 4 Palme: la proposta di riqualificazione de “Il Punto”

L’Associazione si é resa disponibile a donare alla Città un progetto di ristrutturazione del simbolo del basket rosetano

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Riceviamo e pubblichiamo una nota, pervenuta dalla Dott.ssa Sestina Vanessa Quaranta.

“Apprendiamo con estremo piacere della volontà dell’Amministrazione di attivarsi al fine di poter intercettare la somma di 5 milioni di euro quale disponibilità prevista dal bando per la Rigenerazione Urbana del territorio italiano. Tale finanziamento, stando a quanto si evince dal comunicato ufficiale del nostro Comune, dovrebbe essere destinato al recupero di Villa Clemente e alla riqualificazione dell’Arena 4 Palme. È proprio su questo secondo intervento che ribadiamo, con riferimento a quanto già riportato durante il Consiglio Comunale dello scorso 5 marzo dal Consigliere Recchiuti, la disponibilità della nostra Associazione a donare alla Città un progetto di ristrutturazione del simbolo del basket rosetano. L’opera, insieme a tante altre, è frutto del lavoro portato avanti dal nostro gruppo nell’arco dei cinque anni di opposizione senza soluzione di continuità, anni durante i quali ci siamo preoccupati di elaborare soluzioni per rendere più vivibile la nostra Città e per consentire la creazione di nuovi spazi a vocazione culturale, turistica, commerciale e sportiva e per garantire l’abbattimento delle barriere architettoniche. Ci preme sottolineare il fatto che tutto quanto è in nostro possesso sarà condiviso e donato a Roseto e ai rosetani” – dichiara l’Arch. Dante Massari, autore delle proposte menzionate.

“È apprezzabile l’idea di voler dar vita ad un concorso di idee ma bisogna fare i conti con la tempistica che risulta molto stringente. Di contro, l’immediata disponibilità di una progettazione consentirebbe di risparmiare tempo e di poter partecipare alla procedura di assegnazione dei fondi disponibili in tutta tranquillità. È chiaro che la stessa Amministrazione dovrà spingere sull’acceleratore per portare a termine l’iter di acquisizione della proprietà dell’Arena, essendo questo requisito necessario per l’ottenimento del contributo statale” aggiunge il Presidente dell’Associazione, la Dott.ssa Quaranta.

Oltre a quello del rifacimento dell’Arena 4 Palme siamo pronti a presentare un’altra idea che riguarda la realizzazione di un nuovo spazio culturale in grado di impattare positivamente anche in termini di capacità attrattiva turistica, proposta che potrebbe vedere la luce grazie alle somme disponibili per gli anni futuri per il rilancio dei Comuni italiani. Confidiamo nella collaborazione dell’Amministrazione e nella sua volontà di andare oltre ogni tipo di colore politico mettendo al centro dell’attenzione il bene dei rosetani e il loro desiderio di riappropriarsi di uno dei luoghi del cuore della nostra cittadina”.