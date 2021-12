Roseto, a lavoro per il miglioramento servizio di trasporto scolastico

ROSETO DEGLI ABRUZZI – “L’Amministrazione comunale ci tiene a rassicurare la cittadinanza sulla questione relativa alle difficoltà legate al servizio di trasporto scolastico – dichiarano il Sindaco Mario Nugnes e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Francesco Luciani – si tratta di un problema annoso, che si trascina da anni, e sul quale stiamo lavorando sin dal nostro insediamento, ma vogliamo e dobbiamo essere chiari e onesti con i rosetani: non è una questione che si risolverà a breve e temiamo che alcuni disservizi si trascineranno, purtroppo, fino alla fine dell’anno scolastico”.

Gli amministratori ricordano infatti come Roseto degli Abruzzi sia l’unico comune abruzzese in cui parte del servizio sia ancora gestito interamente con mezzi e autisti del Comune, una situazione “anacronistica” e che crea parecchie problematiche. “Ad oggi sul nostro territorio abbiamo 13 tratte del trasporto scolastico, di cui 6 esternalizzate e 7 gestite direttamente dai nostri uffici, con nostri mezzi e nostro personale, una situazione che non ci permette di intervenire tempestivamente in caso di problematiche” spiegano Nugnes e Luciani.

“Stiamo studiando la situazione nei minimi dettagli con l’obiettivo di migliorare il servizio e renderlo sempre più efficiente, anche se spiace aver constatato un altissimo tasso di morosità tra coloro che usufruiscono del trasporto scolastico, una situazione che non rende merito a una realtà come quella rosetana e su cui saremo inflessibili” concludono gli amministratori comunali. “Chiediamo quindi pazienza ai cittadini e siamo certi che, in futuro, riusciremo a riorganizzare al meglio questo importante servizio”.