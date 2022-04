Roseto, 200mila euro per gli interventi in difesa della costa

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Grazie all’importante e sinergico lavoro di confronto e collaborazione stabilito dall’Amministrazione rosetana con i vertici della Giunta regionale abruzzese sono in arrivo fondi pari a 200 mila euro per una serie di interventi di difesa della costa per l’anno in corso. “Ringraziamo il Sottosegretario Umberto D’Annuntiis, il Presidente Marsilio e l’intera Giunta per queste fondamentali risorse destinate a Roseto che ci permetteranno di dare risposte concrete alle esigenze del nostro territorio” dichiarano il Sindaco di Roseto degli Abruzzi Mario Nugnes e il Vice-Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Angelo Marcone.

“Si tratta dell’ennesimo importante risultato per la nostra città, frutto del lavoro messo in atto da questa Amministrazione che, solo un paio di settimane fa, ci ha visto a Pescara per un incontro con il Sottosegretario D’Annuntiis e l’Ing. D’Alberto nel quale abbiamo fatto il punto su di una serie di fondamentali interventi che si stanno realizzando e altri che presto partiranno sul nostro territorio. Ancora una volta i rapporti stabiliti con i vertici regionali ci permettono di centrare un risultato fondamentale per Roseto – concludono Nugnes e Marcone – ora attendiamo fiduciosi buone notizie dal Vice-Presidente Emanuele Imprudente con il quale abbiamo avuto un proficuo incontro la scorsa settimana per parlare di fondi regionali da destinare alla Riserva del Borsacchio”.