Ron in concerto a Chieti scalo per la Notte Gialla 2022

Sabato 1° ottobre si chiude il calendario degli eventi della città e in particolare quello scalino con il concerto gratuito di Ron a Piazzale Marconi

CHIETI – Manca un giorno alla Notte Gialla, evento che chiude il calendario degli eventi della città e, in particolare, quello del settembre scalino, che prenderà vita dal tardo pomeriggio di sabato 1° ottobre, per chiudere con il concerto gratuito di Ron a Piazzale Marconi. Diversi sono gli accorgimenti presi dall’Amministrazione, in sinergia con la Polizia Municipale, sul fronte della mobilità, affinché l’evento si svolga al meglio e in sicurezza.

“Manca davvero poco al concerto di Ron, un appuntamento che abbiamo dovuto rinviare per via delle avverse condizioni meteo di qualche settimana fa e che siamo felici di poter riconferemare a brevissima distanza, per non privare Chieti di una data così importante – così il vicesindaco Paolo De Cesare, assessore agli Eventi – quindi sarà un’occasione doppiamente speciale per ascoltarlo e sentirgli cantare le canzoni che hanno fatto storia nella musica italiana. Nulla cambia sul format della grande isola pedonale lunga oltre 2 chilometri, dentro cui accadranno tante cose: invitiamo i negozi a stare aperti, ci saranno piccoli eventi, Dj set, intrattenimento per bambini in piazza Carafa e lo stadio del nuoto aperto per tutta la durata dell’iniziativa. Ringraziamo tutti i motori di questa Notte, forze dell’ordine, Polizia Municipale, tutti gli altri soggetti che ci supporteranno e invitiamo tutto il territorio a venire a Chieti sabato, perché la Notte Gialla assolva alla funzione per cui è anche nata, essere un per intrattenere e che offre musica di altissima qualità, ma anche per sostenere, ora più che mai, l’economia turistica, commerciale e culturale della città”.

“Siamo certi che in tanti risponderanno al nostro appello – così l’assessore al Commercio Manuel Pantalone – Resta la disposizione già fatta che consentirà al commercio al dettaglio di poter mettere degli espositori su strada e alle attività di somministrazione di mettere all’esterno i tavolini. Ci saranno piccoli eventi musicali che non andranno in conflitto con il concerto di Ron. Abbiamo condiviso con la categoria l’opportunità di organizzare vetrine la cui parte delimitata in giallo sarà contraddistinta da prezzi di cortesia per avvicinare ulteriormente domanda e offerta. Ringraziamo la Esa Life, che gestisce la nostra piscina comunale, per tenerla aperta, fruibile e colorata di giallo per tutta la durata dell’iniziativa”.

L’ordinanza sulla mobilità

Ecco le strade chiuse al traffico e con divieto di transito: dalle ore18,00 del1° ottobre alle ore1,30 del 2

– Via Colonnetta: da intersezione con Via Bellini e Via Palizzi a intersezione con P.le Marconi

– P.le Marconi:da intersezione con Via Avezzano a quella con Viale B.Croce e con Viale Abruzzo;

– Via Meneghini, Via Lanciano, Via DeVirgiliis, Via Scaraviglia, Via Avezzano;

– P.le Marconi: alla confluenza tra Via Colonnetta, Viale B.Croce e Viale Abruzzo, nell’area antistante la Stazione Ferroviaria,nonché nel parcheggio ex scalo merci;

– Viale Abruzzo: da intersezione con Via Ortona a quella con P.le Marconi;

– Viale B. Croce: da intersezione con P.le Marconi a intersezione con Via L. da Pennee Via M. Gelber;

– Via Pietrocola;

– Via M. da Caramanico, da intersezione con Via De Virgiliis a intersezione con Viale B. Croce

Il Programma strada per strada

PIAZZALE MARCONI

– dalle 21:00 il giardino delle Pubbliche letture presenta:

VIAGGIO NELLE PAGINE SULLE ROTAIE zona antistante Stazione

– dalle 22:00 concerto di DANIELE MAMMARELLA

– dalle 23:00 CONCERTO DI RON

IN VIA DE VIRGILIIS

– dalle 20:00 spettacolo di kpop (musica pop coreana) rivolto a

tutti i fann dei BTS, Blackpink ecc. a cura dell’associazione DASK ASD.

– dalle 21:30 concerto STEFANO GIANNINI & CARLO SPLENDIANI

“Occhio a quei due” live 360 gradi zona da Frank

– dalle 21:30 DJ set by FABIO ALLEVA

IN VIA SCARAVIGLIA

– dalle 21:30 concerto THE CLOUD BLUES zona Scaloform/Bar Simposio

– dalle 21:30 concerto PUNTO RADIO KOM zona Salumi&Dintorni

SU VIALE BENEDETTO CROCE

– dalle 19:00 musica con LORENZO DI DONATO zona Bross

– dalle 20:00 SUBSOLO live music U2 vs COLDPLAY zona Bross

– dalle 20:30 spettacolo circense per bambini con Sara Speranza e Gianluca

Turchetta zona Piccio Pancia

– dalle 21:30 concerto BLINK BANG THEORY cover Blink 182 e i Tarocchi by LADY SIMONA zona BAR Impazzisco

– dalle 22:00 DJ set con VALEESSE zona Bross